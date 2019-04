Domenica Live, Mila Suarez del Grande Fratello potrebbe avere origini nobili

Nella giornata del 14 aprile è andata in onda una nuova puntata di “Domenica Live“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. La puntata è stata dedicata quasi esclusivamente al Grande Fratello Nip, e sarebbero uscite ulteriori indiscrezioni su una concorrente di questa edizione del reality show.

Infatti, secondo Riccardo Signoretti, direttore del settimanale “Nuovo” e spesso ospite a Domenica Live, sostiene che la giovane Mila Suarez sia parente di Mohammed VI, il diciottesimo sovrano della dinastia di sceicchi alawide, diventato Re del Marocco nel 1999 succedendo a suo padre, il Re Hassan II.

L’indiscrezione di Riccardo Signoretti

Secondo il direttore del settimanale “Nuovo“, che ha fatto tradurre il documento, Mila Suarez sarebbe cugina del re del Marocco: “A questo punto credo ci abbia mentito sulla sua identità perché Suarez non mi sembra proprio un cognome di origine nordafricana. [ …] Se il re del Marocco la dovesse vedere un po’ discinta come sta succedendo nella Casa del Grande Fratello magari potrebbe esserci qualche problema”. Fino a questo momento, non ha mai parlato dei suoi genitori, quindi il mistero si infittisce sempre di più.

La ragazza è sbarcata in Italia all’età di 18 anni, con l’obiettivo di cercare fortuna nel nostro Paese, precisamente a Parma. Sin da subito venne notata da Fabrizio Corona, che la rende protagonista di alcuni scatti e un videoclip. In quel periodo, si narra, che la ragazza, grazie anche alla sua somiglianza con Belen Rodriguez, avrebbe avuto un breve flirt con l’ex Re dei Paparazzi.

Il suo nome comunque è balzato nel mondo del gossip grazie alla sua relazione con l’attore, modello e fotografo italiano Alex Belli. La marocchina, in più circostanze, ospite a “Domenica Live“, ha voluto raccontare dei tradimenti del suo ex compagno con la bella modella Delia Duran, sua attuale compagna.