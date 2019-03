Tra circa due settimane si darà il via alla sedicesima edizione del Grande Fratello e la conduttrice Barbara D’Urso è stata scelta nuovamente per la conduzione di questo programma. La conduttrice ad oggi vanta molti impegni giornalieri e siccome tutti i giorni va in onda con Pomeriggio 5, la domenica con Domenica Live e da poco si è aggiunto anche Live – Non è la D’Urso trasmesso di mercoledì in prima serata, si è dovuta prendere una decisione importante per quanto riguarda il talk show domenicale.

Lo scorso gennaio sia la D’Urso che Mediaset avevano già preso la decisione di ridurre la messa in onda del programma posticipandolo alle 17.20 sino alle 18.45, per far riposare la conduttrice tuttavia, ad oggi arriva un’ulteriore novità. A tal proposito Mediaset ha deciso di cancellare la diretta di Domenica Live visti i troppi impegni della D’urso e per questo motivo si è presa la decisione di passare dalla diretta al registrato.

A diffondere questa clamorosa notizia è stato un lettore del portale Bitchyf che a quanto pare è stato contattato per partecipare alla prima registrazione di Domenica Live. Dunque dal mese di Aprile Domenica Live non sarà più in diretta per dare la possibilità alla conduttrice di farle le prove generali della puntata del Grande Fratello; la decisione anche se drastica, servirà molto alla D’Urso che per tre mesi sarà impegnata tra Cologno Monzese e Cinecittà saltando da uno studio all’altro per condurre ben quattro programmi.

Per quanto riguardo l’edizione di quest’anno del Grande Fratello, si è già diffusa qualche anticipazione; il programma quest’anno vedrà sia personaggi famosi che persone non note al pubblico. Lady Cologno come sempre stupirà i suoi spettatori da casa con dei personaggi già noti nei suoi salotti. Fariba, madre di Giulia Salemi, Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari e Ivana Icardi sorella del calciatore Mauro Icardi sono solo alcuni nomi che faranno parte al cast.