Domenica Live, Mauro Marin incontra il figlio per la prima volta: "Mi è mancato tanto"

Nella giornata di ieri è andata in onda una nuova puntata di “Domenica Live“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Ha presenziato negli studi di “Mediaset” anche Mauro Marin, conosciuto al pubblico italiano per la sua vittoria al “Grande Fratello 10”.

Mauro Marin non ha vissuto un bel periodo, poiché è da poco uscito da una clinica psichiatrica. La sua ospitata a “Domenica Live” serve all’ex gieffino per incontrare la sua ex compagna Jessica Bellei e il figlio Brando e per promettere al piccolo che sarà molto più presente da oggi in poi.

Le parole di Mauro Marin

L’ospite spiega i motivi della scelta di andare in una clinica psichiatrica: “Ho sofferto per due anni. Non dormivo la notte. Avevo bisogno di essere aiutato. Io sono nato con un disturbo bipolare, ci convivo. Jessica è stata una mamma bravissima”. Successivamente parla di Brando: “È emozione pura. Mi è mancato tanto… Voglio regolarizzare la situazione. Voglio scendere giù e registrare tutto assieme“.

Successivamente dichiara di aver visto la luce in fondo al tunnel grazie a queste cure, esprimendo il suo desiderio di creare una famiglia dopo tante sofferenze: “A me dispiace di non essere tutti e tre assieme. A 40 anni, il mio unico sogno è quello di formare una famiglia”.

Mauro Marin continua a complimentarsi con la sua ex Jessica, dichiarando di aver fatto un bel lavoro con il piccolo Brando lasciando un “però” nel finale. In questa circostanza viene fermato dalla conduttrice Barbara D’Urso, dichiarando che lei è una brava ragazza senza nessun “però”.

L’ex gieffino rispetto alle ultime apparizioni sembra essere una persona completamente diversa, pronto a dedicare la sua vita al figlio e a stargli magari più vicino. E non va escluso che, continuando su questa strada, possa arrivare una riappacificazione con la sua ex.