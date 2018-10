Domenica Live, Marco Cucolo parla di Lory Del Santo: "È distrutta nel cuore"

L’avventura di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, è al centro di quasi tutte le trasmissioni che trattano di varietà. L’attrice ha infatti deciso di partecipare alla trasmissione malgrado la morte del figlio Loren.

Anche tanti ospiti stanno parlando di questa sua partecipazione al Grande Fratello Vip. L’attrice ha completamente “spaccato” tutti: alcuni pensano che abbia fatto una scelta sbagliata a partecipare al reality show poiché non si può prendere questa trasmissione come terapia. Ci sono anche persone che l’appoggiano, come il suo ex fidanzato Rocco Pietrantonio.

Il suo fidanzato Marco Cucolo, che possiamo ricordare per la sua partecipazione a “Pechino Express” con Lory Del Santo, ha voluto parlare di questi duri mesi passati dall’attrice. In seguito, parla dell’esperienza della sua compagna all’interno del Grande Fratello Vip.

Marco Cucolo, rivedendo le foto ed i video su Loren, non è riuscito a trattenere la sua emozione: “Abbiamo ricevuto una telefonata quando è successo il fatto. Lory ha risposto al telefono e una volta che ha riagganciato mi ha chiesto: ‘Starai sempre con me?’. Poi mi ha detto che Loren era diventato un angelo e non era più con noi”

La morte del figlio per Lory Del Santo è stato un vero e proprio shock ed ancora oggi, e come possiamo vedere in alcuni frangenti all’interno della casa, soffre: “La morte di Loren ci ha travolti. Lory è dimagrita di 15 chili, non mangiava più. Guardava un punto fisso nel vuoto, io non l’ho mai lasciata sola. Lory è distrutta nel cuore, Loren era il figlio più piccolo, ha sempre avuto un’attenzione speciale nei suoi confronti”.