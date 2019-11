"Domenica Live", Luxuria ospite dalla D’Urso le risponde a tono: "Mi aspettavo una reazione da parte tua"

Non si è ancora placata la diatriba nata qualche settimana fa negli studi di “Live – Non è la D’Urso” programma condotto da Barbara D’Urso. La discussione è nata da l’ex parlamentare Vladimir Luxuria, Vittorio Sgarbi e la presentatrice Barbara; pare infatti che Sgarbi ha letteralmente offeso e messo in ridicolo Vladimir, mettendo in mezzo l’argomento dell’omofobia.

La presentatrice dinanzi a tali offese non ha fatto nulla per cercare di arginare la rabbia e le offese di Sgarbi, consentendo al critico di continuare nel suo show, ferendo ovviamente i sentimenti del secondo ospite in studio. A distanza di qualche settimana la D’Urso si è scusata pubblicamente con Luxuria, anche tramite social network. Non solo scuse pubbliche, ma Barbara ha anche invitato Vladimir come ospite al programma, sempre da lei condotto, “Domenica Live“, consentendo all’ex parlamentare di dire la sua in merito.

A detta di molti Luxuria non avrebbe mai accettato l’invito della D’Urso; ma agendo in contropiede, ha anche detto cosa pensava in quel momento, e soprattutto cosa avrebbe dovuto fare Barbara. Vladimir infatti durante l’intervista non si è risparmiata di accusare la D’Urso di essere stata molto poco attenta nella gestione del programma, consentendo a Sgarbi di avere terra spianata con le offese e con le urla.

Infatti Luxuria accusa la D’Urso affermando: “Ti dico che mi sarei aspettata da parte tua una reazione più immediata e più severa. Perché ti conosco, conosco la tua lotta all’omofobia e all’insulto. E in quel momento tu dovevi essere la Barbara che si arrabbia con i concorrenti del Grande Fratello e li mette in riga. Anche se di fronte avevi Vittorio Sgarbi.“

Barbara ha ancora ribadito le sue scuse, soprattutto per non essere stata in grado di capire la sofferenza di Vladimir in quel momento; alla fine dell’intervista i due personaggi della questione hanno fatto pace, tra lacrime e tanta emozione. Inoltre Luxuria ha anche raccontato dei momenti più bui della sua vita, arrivando persino a raccontare dei momenti in cui è stata costretta a prostituirsi.