Domenica Live, Lucas Peracchi risponde alle accuse di Eva: "Non ha mai messo le mani addosso a Mercedesz"

A Domenica Live si continua a parlare delle dichiarazioni sconvolgenti di Eva Henger contro il fidanzato della figlia Mercedesz, Lucas Perracchi. Nei giorni scorsi infatti la donna aveva dichiarato che il ragazzo picchia a sangue la figlia e che lei non ha più rapporti con la ragazza perché è succube e plagiata da Lucas.

Dopo Mercedesz quindi, anche Lucas Peracchi è stato ospite del salotto di Barbara D’Urso per fornire la sua versione sui fatti. Il ragazzo innanzitutto ha smentito totalmente le dichiarazioni di Eva Henger: “Quello che ha detto è stato eccessivo”, spiegando che sicuramente è un ragazzo impulsivo ed ha molto da migliorare ma sicuramente non è un violento.

Successivamente è entrato più nel dettaglio raccontando cosa è successo il famoso giorno in cui ha litigato con Mercedesz ed ha minacciato il suicidio. Lucas ha dichiarato che quel giorno era accecato dalla gelosia e per questo ha fatto una stories molto confusa che è stata fraintesa, di questo però se ne reso conto ed ha chiesto scusa pubblicamente su Instagramm sia a Mercedesz che ai suoi follower.

Riguardo alla presunta violenza, invece, è stato molto categorigo, ha infatti dichiarato: “Non sono mai stato violento. Abbiamo litigato certo, abbiamo alzato la voce ma non ho mai messo le mani addosso a Mercedesz, non l’ho mai sbattuta contro il muro”. A questo punto Barbara D’Urso gli ha chiesto se Eva avesse inventato tutto e Lucas ha risposto di si, aggiungendo che se una madre vuole tutelare sua figlia va dai carabinieri no dai giornali.

La conduttrice, inoltre, a Lucas ed a Mercedesz, anche lei presente in trasmissione, ha mostrato dei video con le dichiarazioni del fratello e dello zio della ragazza ed anche dell’ex moglie di Perracchi.

Il fratello Riccardo ha confermato la versione della madre aggiungendo di aver visto la sorella piangere e stare male per Lucas. A tali affermazioni Mercedesz ha replicato che aveva pianto e stava male perché si era lasciata non perché fosse stata picchiata, inoltre ha aggiunto che sicuramente è stata la madre ad abbligare suo fratello a fare il video.

L‘ex moglie di Lucas invece ha preferito non rilasciare dichiarazioni ma ha solo affermato che per lei tale situazione non è nulla di nuovo. Questa volta ha risposto Lucas dicendo semplicemente che parla da ex arrabiata e che dopo due anni non è ancora riuscita a voltare pagina.

Infine Lucas, sostenuto dalla D’Urso, ha lanciato un appello ad Eva: “Io sono sempre disponibile a invitare Eva Henger a mangiare una pizza per chiarire”.