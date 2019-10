Domenica Live, Lucas Peracchi insieme alla madre nega di aver denunciato Eva Henger: "Ma voglio le sue scuse"

Nell’ultima puntata di “Domenica Live“, il talk show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, ha rilasciato la sua intervista Lucas Peracchi insieme alla madre Bonnie. Entrambi si sono presentati negli studi di “Mediaset” per respingere le ultime accuse rilasciate da Eva Henger, suocera di Lucas.

Secondo quanto rivelato da Eva Henger a “Pomeriggio Cinque“, i rapporti tra la figlia Mercedesz e Lucas Peracchi sarebbero peggiorati nell’ultimo periodo, con il ragazzo che sarebbe arrivato anche alle mani sulla sua fidanzata. Come se non bastasse, sempre secondo le dichiarazioni dell’ex concorrente de “L’Isola dei Famosi“, Mercedesz sarebbe plagiata dal giovane.

L’intervista di Lucas Peracchi e la mamma Bonnie

A prendere per prima la parola è la madre di Lucas, che ha visto i filmati su Eva: “Litigavano tanto come tutte le coppie, ma arrivate alla violenza no. Lui non è assolutamente violento. Si sfoga a parole. Non è mai successo. Io quando ho sentito le dichiarazioni di Eva ci sono rimasta davvero molto male”.

Rivela che dietro a questi litigi si nascondono delle vicende ancora più gravi. Bonnie rivela infatti di aver avuto un tumore al seno operato nel mese di ottobre, e in questo periodo Mercedesz si ritrovava nella sua casa. Quindi afferma di aver assistito in prima persona ai litigi tra Lucas e la Henger, confermando che spesso i battibecchi erano collegati anche ad Eva.

Eva, secondo quanto dichiara Bonnie, non è andata dai Carabinieri per denunciare il figlio a causa di quei messaggi inviati, seppure aveva il desiderio di farlo. Per questo motivo decide di bacchettare la Henger, poiché secondo lei avrebbe sbagliato sia i modi che i tempi.

Lucas Peracchi invece dichiara di non aver ancora querelato Eva Henger, poiché spera che il tutto si risolva nella maniera più pacifica possibile: “Non ho denunciato Eva Henger. Ho raccolto i materiali per la diffamazione, ma non ho fatto nulla, anche perché vedo la sua volontà di chiedermi scusa”.

Nonostante voglia perdonare Eva Henger dinanzi a delle scuse pubbliche, Lucas rivela che a causa di queste accuse non potrà mai più scrollarsi di dosso l’etichetta dell’uomo che picchia la sua donna.