Domenica Live, Loredana Bertè parla della sua vita: "Mi hanno portato all’ospedale psichiatrico, con i matti stavo bene"

Loredana Berté è stata ospite nel parterre di Domenica Live ieri 21 ottobre 2018 dove alla padrona di casa Barbara D’Urso ha presentato il suo ultimo album, ‘Liberté’ uscito lo scorso settembre. La cantante ha parlato anche della sua vita raccontando un aneddoto alquanto scioccante e che ha lasciato tutti basiti e senza paroile.

Loredana infatti durante la chiacchierata con Carmelita, ha svelato di essere stata ricoverata per tre giorni in una clinica psichiatrica. Purtroppo in un momento di raptus pare che la cantante abbia spaccato con una spranga la portineria del suo vecchio palazzo e, proprio per questo motivo, è stata rinchiusa per qualche giorno sotto controllo.

“Quando abitavo nell’altra casa, ho sopportato per trent’anni il rumore del trapano, così un giorno mi sono rotta le scatole, sono scesa con la spranga e ho spaccato tutta la portineria, so arrivati in venti, 118, non lo so, tutti i tipi, e mi hanno messo la camicia di forza e mi hanno portato all’ospedale psichiatrico. Io stavo benissimo perché in mezzo ai matti ci stavo da Dio. So stata tre giorni, mi volevano bene, ho pure fatto un mini concerto” ha infatti raccontato Loredana.

La cantante si è aperta del tutto con Barbara D’Urso non risparmiandosi nemmeno i pettegolezzi più succosi. Tra i vari ricordi dell’artista infatti anche la tormentata love story con il tennista Adriano Panatta conosciuto negli anni settanta. La cantante ha altresì parlato del suo incontro speciale con Andy Warhol “Ho avuto la fortuna di frequentarlo per due anni. Lui pensava che fossi la barista di Fiorucci” ha infatti rivelato la Bertè.

Oggi la cantante cerca di tenersi in forma tanto che ha ammesso di essere a dieta ferrea da 2 anni e mezzo e di fare ginnastica tutti i giorni visto che la concorrenza in giro è tanta soprattutto quella con le 20enni. Per quanto riguarda la competizione musicale con le sue colleghe o colleghi Loredana ha lanciato una frecciatina a Marco Mengoni accusandolo di averla copiata ma ha poi chiarito dichiarando “A Marco Mengoni voglio un gran bene”.