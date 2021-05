"Domenica Live", l’intervista a Drusilla Gucci: "Ho le ossa di animali in camera"

Drusilla Gucci è stata una delle concorrenti di questa quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. La ragazza viene eliminata dal televoto solamente contro Andrea Cerioli, ex volto di “Uomini e donne”, con il 58% dei voti da casa.

La figlia d’arte poteva ancora restare in Honduras a “Playa Esperanza” insieme a Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile, rifiutando però questa possibilità : “Sto male, peso solamente 43kg. Pensavo di restare un giorno e sono rimasta un mese. Torno a casa. Da qui posso farmi conoscere solo come un ammasso di ossa”.

L’intervista a Drusilla Gucci

Nella giornata del 9 maggio la Gucci ha rilasciato una intervista al programma televisivo “Domenica Live“, condotto da Barbara D’Urso. In questa circostanza, oltre a parlare della sua esperienza a “L’isola dei famosi”, svela dei suoi amori passati e delle passioni.

Dapprima, sotto insistenza della D’Urso, smentisce di avere avuto in passato una relazione con Damiano dei Måneskin, per poi svelare: “Io guardo l’interiorità più che l’esteriorità. È un annetto, più o meno, che non sono fidanzata. Ho avuto tre relazioni, tutte lunghe. […]. Mi piacciono le storie quelle vere“. Successivamente la conduttrice le dichiara che avrebbe un corteggiatore, cioè il visconte Ferdinando Guglielmotti, ma Drusilla lo respinge immediatamente a causa dell’enorme differenza di età.

Successivamente parla del suo particolare collezionismo: “Tengo le ossa di animali in camera. Ho il teschio di un gatto, le corna di un capriolo, l’osso del pene di un procione”. E anche la madre, interventua a sorpresa negli studi, afferma: “Da piccola non giocava con le bambole, ma con i ragni. Aveva un ratto finto enorme”.