Domenica Live, la nuova edizione viene confermata da Barbara D’Urso sui social

L’ultima edizione di Domenica Live ha avuto un calo di ascolti, causati dal grande successo ottenuto da Mara Venier con la sua Domenica In su Rai 1. Proprio per questo motivo non c’era nessuna certezza su una possibile conferma della ottava edizione del talk show in onda su Canale 5.

Durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, il Vicepresidente e AD dell’azienda Pier Silvio Berlusconi, come riporta il sito “Leggo”, ha dichiarato che la scelta di una nuova edizione di Domenica Live tocca proprio a Barbara D’Urso. In queste ore però, sia su Instagram che Twitter, la “Barbarella” ha pubblicato una clip in cui conferma la trasmissione.

Le parole di Barbara D’Urso

Su Instagram la conduttrice pubblica il vecchio promo di Domenica Live svelando che in questo video possono esserci degli indizi per il futuro: “Ricordate il Promo di #domenicalive dello scorso anno???!!!! Scovate qualche dettaglio e tra un po’ vi spiegherò”. Mentre su Twitter, condividendo un articolo del sito “Leggo”, conferma che nei prossimi giorni ci sarà una nuova pubblicità: “Non vi lasciooooooo … anche la domenica pomeriggio sarò con voi!!! E tra un po’.. il PROMO in anteprima”.

La domenica sarà piena di impegni per Barbara D’Urso, poiché la prossima edizione del Live – Non è la D’Urso, che ha ottenuto un enorme successo grazie soprattutto alla vicenda legata al trio formato da Pamela Prati, Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, dovrebbe andare in onda nel fine settimana e non più di mercoledì.

Oltre alla domenica, Barbara D’Urso ha comunque tanto da fare. Infatti, oltre alla conferma di Pomeriggio Cinque e ora di Domenica Live, la conduttrice sarà al timone anche della prossima edizione del Grande Fratello Nip. Si mormora, anche se non c’è niente di ufficiale in merito, che nel 2020 andrà in onda anche la quarta edizione della Dottoressa Giò.