Domenica Live, la mamma di Nadia Toffa: "Ha sorriso fino all’ultimo giorno"

L’ultima puntata di “Domenica Live“, il rotocalco in onda su Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, si è aperto ricordando Nadia Toffa, l’ex inviata e conduttrice del programma televisivo di Italia 1 “Le Iene” scomparsa il 13 agosto a causa di un tumore.

Negli studi viene intervistata Margherita Rebuffoni, madre di Nadia Toffa. Oltre a parlare del suo libro in uscita intitolato “Non fate i bravi”, che raccoglie i pensieri della giornalista scritti negli ultimi mesi di vita, decide di raccontare anche gli istanti vissuti con Nadia.

Le parole di Margherita Rebuffoni su Nadia Toffa

Come rivelato dalla signora Margherita, la donna è stata sempre accanto alla figlia durante la malattia, da quando si è ammalata fino alla sua morte. Dichiara che lei ha vissuto questo periodo con grande spavento, e aveva il timore di abbandonarla anche solamente per fare la spesa. Questo suo desiderio di restarle vicina combaciava con quello di Nadia, poiché la giornalista voleva stare in sua compagnia.

Nadia Toffa, seppure conosceva molto bene la gravità della sua malattia, cercava in ogni modo di trovare il lato positivo in questa brutta faccenda. Infatti ricordava alla madre che il tumore non si trovava in un posto pericoloso e per questo motivo poteva imparare a convinverci se si fosse ripresentato nuovamente.

Svela successivamente ulteriori legami tra lei e Nadia Toffa: “Attraverso la malattia ha capito che bisognava comunque accettare il proprio destino, continuare a vivere, combattere, sperare, affidarsi alle mani di Dio e dei medici e continuare a combattere. Il dono di cui spesso ha parlato è che lei era cambiata dentro, aveva capito quanto era importante vivere, fare e affidarsi e comunque voler bene e continuare a fare. Lei ha sorriso fino all’ultimo giorno, non ha mai avuto paura”. Infine, sottolinea nuovamente l’enorme coraggio mostrato da Nadia Toffa in questo periodo quando ripeteva sempre che non era importante quanto si vive, ma come si vive.