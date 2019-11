Domenica Live, Kikò Nalli: "Hanno lucrato su di noi". La D’Urso sbotta: "Adesso basta!"

La tensione è arrivata alle stelle negli studi di “Domenica Live“. Barbara D’Urso ha dovuto fare i conti con un inferocito Kikò Nalli che ha inveito contro tutti per la questione del bacio tra Gaetano Arena e la sua fidanzata Ambra Lombardo. Già visibilmente teso appena entrato nel salotto, la situazione si complica non appena viene mandato in onda il primo servizio sul presunto tradimento.

Nalli è un fiume in piena e rivela di essere stato contattato sul suo numero privato dal paparazzo Fiumara che, alla domanda di Kikò su come si fosse procurato il numero del suo cellulare, ha risposto che glielo aveva passato Mediaset. La D’Urso rimane sbigottita e non vuole credere che sia successa una cosa del genere. Ma Kikò continua il suo j’accuse puntando il dito contro chiunque abbia lucrato intorno a questa vicenda: “Sono arrabbiato con il meccanismo, con la situazione. Hanno lucrato su me e Ambra, abbiamo famiglie che stanno soffrendo per una ca***ta“.

Domenica Live, lo scontro tra Barbara D’Urso e Kikò Nalli

Barbara, allora, esorta Nalli ad affermare che si sia trattato di una trappola ordita alle sue spalle, ma l’hairstylist si infuria ancora di più e inveisce: “Questa è stata una trappola…. Non mi devi mettere in bocca le parole, Barbarina. L’ho già detto che è una trappola. Dietro al caso c’è una fitta rete di una regia che ha gestito questa situazione in modo sbagliato“.

La risposta della Carmelita nazionale non si fa attendere e, in pieno stile D’Urso, mette i puntini sulle “i”, difendendo il suo lavoro e il suo staff. Parte precisando che non Kikò era stato avvertito a tempo debito che, partecipando al Grande Fratello, si sarebbe dovuto aspettare di tutto, per poi continuare: “Se pensi che ti metto le parole in bocca, fai come ti pare. Non è una questione di audience, perché al pomeriggio non faccio due punti in più perché parlo di Gaetano. Pomeriggio 5 fa questo lavoro da vent’anni. Avrei mille cose da mandare in onda su Ambra e Gaetano ma non lo faccio per rispetto a te. Sto perorando la tua causa. Non comprendo questa polemica contro di me“.

Situazione tesa e difficile, Nalli ha continuato a sostenere che sia stato vittima degli eventi e che dietro a tutto questo ci sia il suo ex amico Gaetano Arena, tesi sostenuta anche da due testimoni chiamati a dire la loro sulla questione: Ivana Icardi ed Enrico Contarin, ex compagni di Nalli nella Casa del Gf, hanno sostenuto che Arena ha ordito tutto. Ivana ha rivelato di essere stata contattata tempo indietro, proprio da Gaetano, per un finto scoop a Torino, mentre Contarin ha dichiarato di aver assistito personalmente alla rissa tra Arena e il paparazzo e di poter affermare che era tutto programmato.