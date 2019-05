Domenica Live, Karina Cascella furiosa contro Ambra Lombardo: "Lei e Kikò non arrivano a sparare i fuochi di ferragosto”

Ambra Lombardo continua a non convincere i tantissimi opinionisti del suo amore per Kikò Nalli ma soprattutto in molti non vedono sincerità nel bacio dato dalla professoressa all’ex marito di Tina Cipollari immediatamente dopo essere uscita dalla casa del Grande Fratello. Durante la puntata di Domenica Live in onda il 12 maggio Karina Cascella ha attaccato duramente la Lombardo.

L’opionista di Barbara D’Urso ha ribadito più volte il suo pensiero ovvero che Ambra avrebbe deciso di mostrare il suo interesse nei confronti di Nalli solamente per visibilità. Anche il figlio di Nalli e della Cipollari sembra pensarla allo stesso modo visto che, solamente una settimana fa, ha puntato il dito contro l’ex gieffina dandole della stratega.

“Uscita dalla Casa nessuno ti avrebbe intervistato. Se non avessi baciato Kikò, di cosa avremmo parlato? Voglio un appuntamento a settembre, perché secondo me questa storia non arriva ai fuochi d’artificio di ferragosto” ha infatti chiosato la Cascella. Immediata la risposta di Ambra che, senza tanti preamboli, ha sottolineato di aver atteso dei chiarimenti con il suo ex fidanzato Marco ma soprattutto ha avuto rispetto per la persona che la stava aspettando fuori dal reality.

“Sei una sputasentenze. Ho aspettato per rispetto di un’altra persona che mi stava guardando. Ho fatto il Grande Fratello sarei comunque venuta come ospite di Barbara. Ho sempre fatto la modella, ho due agenzie, una come modella, una per lo spettacolo” ha ribadito la Lombardo visibilmente seccata da tutte queste accuse.

Sono in molti che purtroppo non credono alla buona fede di Ambra e anche Kikò, all’interno della casa di Cinecittà è sembrato alquanto turbato dopo aver udito le parole del figlio ma soprattutto quelle delle ex moglie Tina. Non ci resta che attendere una nuova puntata del Grande Fratello 16 per vedere se ci saranno altre novità in merito a questa nuova storia d’amore incompresa.