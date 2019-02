Domenica Live, Ivana Icardi attacca Wanda Nara: "Sfrutta Mauro come un bancomat"

Nell’ultima puntata di “Domenica Live“, andata in onda nella giornata del 25 febbraio su Canale 5, Barbara D’Urso ha intervistato Ivana Icardi, sorella del calciatore Mauro che milita, attualmente, nell’Inter. La ragazza non riesce ad avere più nessun tipo di rapporto con il fratello e la colpa sarebbe proprio della sua attuale compagna Wanda Nara.

Questa non è la prima volta che Ivana Icardi attacca duramente Wanda Nara. Infatti, in passato, ha sfruttato i suoi social network per scagliarsi la moglie del fratello. L’accusa mossa in questi mesi è proprio quella di allontanare il giovane dalla famiglia. Infatti, secondo Ivana, Mauro non sentirebbe nemmeno più sua madre.

Le parole di Ivana Icardi

La ragazza inizia parlando della sua situazione familiare: “Mia mamma non vede mio fratello. Non riesco a capire il motivo. Mia madre non conosceva mia nipote Isabella. Poi l’hanno invitata al compleanno della bambina e si sono fatti delle foto con lei, ma non c’è rapporto. Non è una sola volta all’anno il rapporto ma sempre, mia madre non se lo merita, non merita che per una donna che lo vuole solo per lei, mia madre non la vede”.

In seguito parla della moglie di suo fratello: “Wanda lo vuole tutto per sé ma noi siamo la famiglia, non ce lo può portare via. Lei dice in giro che io sto estorcendo mio fratello e va in televisione a dirlo. Io lo giuro non ho mai fatto nulla del genere. Io amo mio fratello, i soldi non c’entrano. Questo è orribile, nessuno sembra capire che la sorella vuole solo suo fratello e non i soldi. Per lei, forse, lui è un bancomat”.

Questa testimonianza di Ivana Icardi è stata confermata da Guido, un altro fratello di Mauro. Anche quest’ultimo ha confermato di non avere da anni nessun tipo di rapporto con l’attaccante dell’Inter. Infine, sempre la sorella, dichiara che sarebbe anche pronta a perdonare Wanda Nara, ma a quest’ultima non interesserebbe un accordo del genere.