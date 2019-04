Domenica Live: Guendalina Tavassi chiede un confronto con Cristian Imparato nella Casa del Grande Fratello

La lite a distanza tra Guendalina Tavassi e Cristian Imparato non sembra essere ancora terminata. In realtà i due hanno avuto sempre un rapporto molto travagliato, poiché l’opinionista di Barbara D’Urso ha accusato l’ex vincitore del talent show “Io Canto” di essere stato fidanzato con il suo parrucchiere.

Cristian Imparato ha risposto a Guendalina Tavassi nella Casa del Grande Fratello: “Ma sei seria? Spara a zero per portarsi due soldi a casa. Mi deve ringraziare perché sono qui e parlo di lei. Stai a casa a massaggiare il culo o a casa con i tuoi figli. Si tappasse questa bocca. Mi deve solo ringraziare. Non so cosa fa nella vita. Fa dei selfie molto volgari”.

Il confronto tra Guendalina Tavassi e Cristian Imparato

Nell’ultima puntata di Domenica Live, condotto da Barbara D’Urso su Canale 5, è trapelata la notizia di una possibile ospitata di Guendalina Tavassi all’interno della Casa del Grande Fratello. La richiesta viene fatta proprio da lei, che desidera ardentemente un confronto faccia a faccia con il cantante.

Per mettere altra carne sul fuoco, Guendalina Tavassi fa una “bizzarra” richiesta alla conduttrice: “Se entro nella casa del Grande Fratello voglio entrare con un cellulare per fare il selfie che lui voleva tanto” e poi aggiunge, con tono più dispregiativo: “È una vipera acida con le lenti a contatto colorate azzurre”.

L’ingresso di Guendalina Tavassi all’interno della Casa del Grande Fratello non sarebbe proprio una novità. La donna ha infatti partecipato all’undicesima edizione del reality show, condotta ai tempi da Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini, in cui venne eliminata nella giornata numero 148. Per dovere di cronaca, il vincitore fu Andrea Hirai Cocco.