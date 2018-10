Domenica Live, Grecia Colmenares fa una gaffe su Instagram. Barbara D’Urso: "Faremo un regalo a Rai 1"

Sembra proprio che la guerra e la polemica tra Barbara D’Urso e Mara Venier non accenni a placarsi e oltretutto a metterci il carico da novanta ci pensa anche Grecia Colmenares. L’attrice famosissima di Soap Opera ha infatti commesso una terribile gaffe nella puntata in onda il 14 ottobre 2018 di Domenica Live davanti ad una conduttrice alquanto incredula e imbarazzata.

In poche parole l’indimenticabile Manuela voleva rendere partecipi i suoi tantissimi follower del suo viaggio in Italia, mostrando loro la città nella quale era ospite e svelando che sarebbe stata ospite di una trasmissione molto famosa e molto seguita dal pubblico italiano. Purtroppo però sembra che Grecia abbia messo l’hastag Domenica In e non Domenica Live facendo così credere di essere ospite da Mara Venier e non da Carmelita.

L’attrice ha spiegato a Barbara di essersi sbagliata mentre la conduttrice partenopea ha voluto minimizzare sull’accaduto mostrando però un senso di fastidio per lo sbaglio. “Non fa nulla, abbiamo fatto un regalo alla concorrenza. Io sono molto generosa” ha infatti sottolineato più volte la D’Urso quasi a tirare l’ennesima frecciatina alla collega Venier.

Infatti a molti utenti e telespettatori è sembrato quasi che Barbarella tentennasse un po’ nel pronunciare il nome della sua rivale soprattutto perchè ormai sono ben noti i dissapori tra le due. Grecia ha continuato a scusarsi con Carmelita mentre quest’ultima ha voluto sapere quanto “seguidores” ha l’attrice di soap su Instagram.

Sicuramente domani assisteremo all’ennesimo botta e risposta tra le due conduttrici che sui social si scateneranno con gli ascolti delle rispettive trasmissioni. Forse verrà tirato in ballo anche l’errore di Grecia certo è che tutti ricorderanno invece l’intervento ma soprattutto la faccia di Barbara D’Urso che, dopo essersi accaparrata la presenza della regina delle Soap, ha dovuto invece fare finta di niente davanti ad un errore molto grave.