Domenica Live, Giampaolo Celli: "Non ho nessuna storia d’amore con Karin Trentini"

In queste settimane ha fatto parlare molto del gossip lanciato dalla rivista online da Fabrizio Corona. Su uno degli ultimi numeri si può leggere che Giampaolo Celli avrebbe avuto una storia clandestina con Karin Trentini, moglie di Riccardo Fogli che si trova attualmente in Honduras come concorrente de “L’Isola dei Famosi“.

Proprio per questo motivo, Karin Trentini ha voluto sbarcare in Honduras e chiarire prima del tempo con Riccardo Fogli, che in realtà fin dall’inizio mostra il suo scetticismo su questo gossip. Nella giornata del 24 febbraio, approfittando della sua ospitata a “Domenica Live“, in onda su Canale 5, anche Giampaolo Celli decide di smentire questa notizia di gossip.

Le parole di Giampaolo Celli

L’imprenditore smentisce subito questa notizia: “Io e Karin non abbiamo nessuna storia da quattro anni il fatto è che due post fatti da Karin mentre il marito è sull’Isola hanno destato scalpore, se li avesse fatti in altri momenti forse non li avrebbe notati. Noi ci conosciamo da quattro anni”.

In seguito Giampaolo Celli aggiunge di avere avuto dei problemi anche con la sua famiglia per questo gossip: “Sono rimasto male ma per tanti motivi. Ho una moglie bellissima e sono sposato con lei d 16 anni. Ho una figlia di 15 anni che va a scuola dove tutti le chiedono ‘Ma tuo padre cosa ha fatto?’. Lavoro con i vip del mondo dello spettacolo, non voglio farmi pubblicità”.

Riccardo Fogli potrebbe dire addio a “L’Isola dei Famosi“. L’ex cantante dei “Pooh” è stato colto da un malore improvviso in questi. Attualmente non si conoscono ancora i dettagli dietro a questo problema, ma secondo le ultime voci, non avrebbe preso bene le notizie di gossip che stanno gravitando attorno alla moglie Karin Trentini. Per questo motivo, potrebbe decidere di lasciare la trasmissione di Canale 5 ritornando in Italia.