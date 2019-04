Domenica Live, Franco Terlizzi sul figlio Michael: "Non è gay"

In questa prima settimana del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, si è parlato molto della possibile omosessualità di Michael Terlizzi. Il gossip, che già circolava da tempo, è stato nuovamente messo in circolazione grazie ad alcune dichiarazioni fatte da Cristian Imparato nella Casa più spiata d’Italia.

Anche l’opinionista Cristiano Malgioglio, durante la prima diretta del Grande Fratello ha ammesso che nella Casa ci sono almeno “tre gay e mezzo”. Michael Terlizzi ha sempre smentito questa notizia, rivelando di essere eterosessuale. A confermare le dichiarazioni del ragazzo ci pensa il padre Franco, conosciuto per la sua esperienza a “L’Isola dei Famosi“, durante la sua ospitata nell’ultima puntata di “Domenica Live“.

Le parole di Franco Terlizzi

L’ex naufrago ammette che non ci sarebbero problemi se fosse omosessuale: “Gay o non gay per me non è un problema. Ma è mio figlio, lo conosco e non è gay. Mio figlio non ha alcun tipo di problema, come insinuato da Cristian, è solo un po’ chiuso e ha dell’insicurezza”. Queste parole vengono confermate anche da Vladimir Luxuria a “Domenica Live“, in cui svela, brevemente, che a Michael piacciono le donne.

Successivamente papà Franco scoppia in lacrime, svelando i dettagli dietro a questa insicurezza: “È nato nel 1986, lo stesso anno del disastro di Cernobyl. È nato con questo problema al braccio che non può rotare come tutti gli altri e questo lo rende più insicuro”.

Il pubblico resta però ancora convinto dell’omosessualità di Michael Terlizzi. Infatti, su Twitter, in tanti sono ancora convinti che nei “tre gay e mezzo” svelati da Cristiano Maglioglio, ci sia anche il ragazzo. Il paroliere, nella sua ultima intervista a TvTalk in onda su Rai 3, conferma questa sua dichiarazione, rivelando di sperare che questi concorrenti facciano coming out in totale autonomia.