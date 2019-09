Domenica Live, Francesca De André annuncia il ritorno con Giorgio Tambellini e attacca Gennaro Lillio: "È infantile"

Negli ultimi giorni si è parlato molto di un possibile ritorno di fiamma tra Francesca De André e Giorgio Tambellini. A lanciare per primo lo scoop ci pensa il settimanale “Oggi” diretto da Umberto Brindani, aggiungendo che i due sono stati visti a qualche serata in cui lei era stata invitata come ospite.

Questo scoop viene confermato direttamente dalla coppia durante la prima puntata di “Domenica Live” andata in onda nella giornata del 22 di settembre. Oltre a parlare del loro amore, Francesca De André decide di lanciare un attacco nei confronti della sorella Fabrizia, del padre Cristiano ed a Gennaro Lillio.

Le parole di Francesca De André

La De Andrè, intervistata da Barbara D’Urso, dichiara di essere stata vittima di numerose bugie durante l’esperienza all’interno degli studi del Grande Fratello. Infatti con la presunta amante di Giorgio Tambellini c’è stato solamente un bacio, mentre lei successivamente è immediatamente scesa dall’auto. Nega anche dell’esistenza del presunto messaggio vocale con la voce di Giorgio che confesserebbe cosa avrebbe fatto con quella donna.

Secondo quanto svelato da Francesca De André lei e il suo attuale fidanzato sarebbero stati vittima di un complotto organizzato dalla sorella Fabrizia e da Biagio D’Anelli. Proprio per questo motivo Giorgio Tambellini ha iniziato a querelare tutti coloro che hanno fatto uscire le fake news su questa storia.

Ricorda poi della sua sofferenza quando ha saputo del presunto tradimento e proprio per questo motivo ha deciso di non rispondere a Giorgio Tambellini al cellulare per ben due mesi. Tuttavia il fiorentino, dopo numerose insistenze tramite messaggi ed e-mail, è riuscito nuovamente a ricostruire il loro rapporto.

Ovviamente parla anche della sua vecchia relazione con Gennaro Lillio, lanciando una frecciatina nei suoi confronti: “Mi ha fatto delle scenate greco-napoletane. Il signorino mi ha scaraventato dall’altra parte della camera perché non voleva che avessi un confronto con Giorgio. Abbiamo avuto una bruttissima litigata, ha preso le sue valigie, ed ha lasciato casa mia prendendo un treno per Napoli. Non mi capiva, era orgoglioso, noioso. È molto infantile”.

Francesca De André, oltre ad aver litigato con la sorella Fabrizia, si sta allontanando ancora di più dal padre Fabrizio. Infatti, nella medesima intervista, dichiara che un papà se vuole far pace con la figlia non scrive un post sul proprio profilo Facebook ma cerca di mettersi in contatto nelle altre maniere possibili.