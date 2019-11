Domenica Live, Floriana Secondi rivela di aver avuto una relazione con Teo Mammucari

Nell’ultima puntata di “Domenica Live“, il rotocalco di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso, è stata intervistata Floriana Secondi. L’ex concorrente del “Grande Fratello 3” ha voluto parlare del caso delle sue foto hot condivise sul web, causando quindi la sua querela nei confronti di Daniele Pompili.

Durante questa chiacchierata però svela un flirt mai annunciato fino a questo momento da parte di Floriana Secondi. La donna infatti dichiara, dinanzi a una Barbara D’Urso incredula, di aver avuto una relazione con l’attuale giudice di “Tú sí que vales” Teo Mammucari.

Le parole di Floriana Secondi da Barbara D’Urso

Dopo qualche racconto sul suo ex fidanzato, Floriana rivela di aver avuto un flirt con un volto molto noto della televisione italiana: “Sono stata fidanzata con Teo Mammucari”. Barbara D’Urso, visibilmente perplessa, dichiara: “Hai avuto una liaison con Teo?”.

Floriana Secondi, con molta convinzione, ribadisce nuovamente questa relazione con Teo Mammucari: “Certo, perché no? L’ha detto anche lui tanti anni fa. Io non mi vergogno di dire quello che faccio”. La chiacchierata su questo argomento però termina qui, poiché l’ex gieffina pare poco interessata a svelare i dettagli su questa vecchia storia d’amore con il conduttore romano.

Come riporta il sito de “Il Giornale“, immediatamente dopo la confessione fatta da Floriana Secondi a “Domenica Live”, sono arrivate le risposte di Teo Mammucari sul suo profilo Instagram. Il conduttore pubblica uno dei tanti articoli in merito a queste dichiarazioni mettendo in sottofondo la canzone “Solo noi”, uno dei brani più conosciuti di Toto Cotugno, scegliendo le medesime strofe: “E mi diceva io sto bene con te. E mi diceva, tu sei tutto per me. Se non è amore, dimmelo tu cos’è? Si addormentava abbracciandosi a me“.

Al momento non si sa se si tratti di semplice ironia quella di Teo Mammucari oppure di una vera e propria dichiarazione d’amore. Solo il tempo potrà dirci la verità su questa relazione.