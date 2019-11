Domenica Live, Floriana Secondi fuori controllo contro il presunto ex: "Mi ha rovinata"

Floriana Secondi, ex concorrente del reality show “Grande Fratello“, è stata ospite dell’ultima puntata del talk show di Canale 5 “Domenica Live”, dove ha sorpreso tutti con alcune dichiarazioni shock riguardanti la sua vita privata, tormentata da un uomo che avrebbe messo online delle foto osè ad insaputa dell’ex gieffina.

Nota per la sua verve, Floriana non le manda certo a dire, tanto che in vari momenti dell’intervista ha messo in difficoltà la conduttrice, che a fatica ha cercato di tenere il punto della questione, arginando l’ira incontebile della Secondi, che ha sparato a zero contro chi l’avrebbe truffata e creato non pochi problemi.

Floriana Secondi furiosa contro il presunto ex fidanzato

Floriana tiene a precisare che gli scatti pubblicati dalla persona in questione – che non ha mai voluto nominare – su un sito per adulti risalgono a dieci anni prima e sono degli scatti posati, dunque concordati con la persona in questione, che poi ne ha fatto un uso improprio e non autorizzato. Nelle immagini mostrate da Barbara D’Urso non si è visto alcuna tipo di oscenità o volgarità.

Si tratterebbe quindi delle foto di venute male durante un servizio fotografico, realizzato – secondo Floriana – su richiesta dell’uomo e della sua famiglia. In cambio di tutto ciò – stando alle parole di Floriana – l’uomo le avrebbe garantito a Floriana che avrebbe mantenuto la casa, messa all’asta da Equitalia.

Barbara D’Urso sembra si sia addentrata in una turpe vicenda che assicurerà nuovi colpi di scena in puro stile Pratigate. Floriana ha lasciato più volte intendere nel corso dell’intervista di aver paura di ritorsioni, perché sono tante le persone importanti che sono coinvolte in questa turpe storia in cui è stata – suo malgrado – coinvolta.

La Secondi è andata fuori di testa nel momento in cui Barbara ha letto la replica del soggetto in questione, che ha nominato anche il figlio di Floriana. L’ex gieffina non ammette che l’uomo che l’avrebbe denigrata e messa così tanto nei guai oggi parli pure mettendo in mezzo il figlio, che a causa sua avrebbe avuto molti problemi.

“Di mio figlio questa persona sporca e lurida non deve parlare. Per colpa sua, mio figlio ha sofferto di bullismo. La sua stronz*ta mi ha rovinata” – dichiara focosamente Floriana, per poi aggiungere – “Mi devo nascondere quando porto mio figlio a scuola“. Sebbene l’intervista messa in onda sia durata 15 minuti circa, sono stati diversi i punti in cui si nota che è stata tagliata e riadattata.