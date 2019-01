Domenica Live, Eva Henger destinataria di una busta gialla misteriosa. Il mittente è Francesco Monte

Eva Henger è stata tra gli ospiti presenti domenica 27 genaio 2018 del parterre di Domenica Live ma soprattutto è stata la destinataria di una missiva misteriosa consegnata direttamente alla padrona di casa Barbara D’Urso. E’ proprio quest’ultima che dopo qualche ora di suspance, davanti all’ex naufraga rende noto il contenuto della busta.

Dopo quasi un anno di silenzio, Francesco Monte ha deciso di intraprendere veramente le vie legali querelando Eva Henger per il caso del canna-gate ma soprattutto le sue accuse nei confronti dell’ex gieffino di aver prima acquistato e successivamente consumato marjiuana in Honduras mettendo a rischio non solo la sua incolumità ma anche quella dei colleghi naufraghi.

Eva, dopo essere venuta a conoscenza di tale querela, non si è certamente tirata indietro ma anzi ha voluto dire la sua in merito alimentando ulteriori dubbi sul comportamento e atteggiamento dell’ex gieffino. La lettera infatti è staat recapitata proprio a ridosso dell’inizio della 14esima edizione de L’Isola dei Famosi e alla Henger questa cosa è parsa veramente molto strana.

“Che tempistica, io non credo alle coincidenze. Non conosco precisamente la data, ma che arriva proprio nel momento in cui ha inizio l’altra isola… forse è studiato a tavolino?” ha infatti chiosato Eva. L’ex attrica a luci rosse è comunque pronta e agguerrita a portare tutte le prove necessarie alla soluzione del caso che, secondo un suo parere, porterà a galla ulteriori scoop molto interessanti.

La stessa infatti è convinta di ritornare a Domenica Live domenica prossima per portare alla padrona di casa tutte le novità inerenti la querela ma soprattutto il famoso caso del canna-gate. Ora che Eva non ha più un contratto con Magnolia infatti è libera di dire e raccontare effettivamente per filo e per segno cosa è successo realmente, quasi un anno fa, in Honduras contro Francesco Monte.