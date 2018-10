Domenica Live, Eva Henger attacca Francesco Monte: "Mi deve ringraziare, grazie al canna-gate ha partecipato al GFVIP"

Durante il pomeriggio domenicale di Canale 5 Eva Henger è tornata a parlare di Francesco Monte, dopo le confessioni de l’ex tronista sul pluri-chiaccherato canna-gate. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez ha sostenuto, durante il GFVIP, di aver proceduto per vie legali dopo quanto accaduto nel reality show de L’Isola dei Famosi condotto da Alessia Marcuzzi. La ex pornostar accusò Monte di aver consumato marijuana mentre soggiornava sull’isola, nonostante le varie testimonianze emerse, Francesco ha sempre sostenuto di aver solamente fumato sigarette.

Eva Henger, durante Domenica Live, ha confermato di non aver mai ricevuto querele o altri atti giudiziari da parte dell’ex collega isolano: “Non ho mai ricevuto avvisi giudiziari, notifiche o simili”. L’ucraina ha continuato osservando che, se ci sarà un processo, quello che rischia di più è Francesco, può giocarsi vita privata e carriera. “Io potevo denunciarlo in Honduras, dove ci sono leggi severissime a riguardo, ma non l’ho fatto” ha sottolineato Eva aggiungendo che, anzi, Monte la deve ringraziare, perchè mai a nessuno è stata data la possibilità di partecipare a due reality show nel medesimo anno. Senza tanti giri di parole la Henger ha rimarcato che grazie al canna-gate il tarantino ha acquistato popolarità ed ha potuto raddoppiare il cachet per le sue serate.

Eva Henger e la frecciatina velenosa rivolta a Monte

La madre di Mercedesz Henger ha puntualizzato che della polemica scoppiata all’Isola dei Famosi è tornato a parlare Monte, lei non ne aveva assolutamente intenzione. Riguardo alla possibile nuova storia intestina al Grande Fratello Vip con Giulia Salemi la ex moglie di Schicchi si è lanciata andare ad una frecciatina decisamente velenosa: “La storia con Giulia Salemi? Uguale a quella con Paola Di Benedetto all’Isola dei Famosi. Spero non finisca allo stesso modo”.

Teresanna Pugliese, ospite del salotto di Domenica Live, ha commentato la sua storia con Francesco Monte dopo le affermazioni dell’ex tronista all’interno della Casa più spiata d’Italia: alla domanda se fosse stato innamorato, lui ha risposto laconico “innamorato è un parolone”. La conduttrice Barbara d’Urso ha, quindi, interpellato Teresanna sulle parole dell’ex fidanzato.

La Pugliese, pacatamente, ha sentenziato che a 23 anni pensi che l’amore sia una cosa e a 30 ti rendi conto che è tutt’altro: “Io allora non saprei se fossi innamorata. C’era una bella chimica, è stata una storia desiderata ma è durata così poco. Sono passati così tanti anni che oggi non ti dico che era amore. L’amore sono mio marito e mio figlio. Mi auguro che lui possa finalmente trovare un equilibrio”.