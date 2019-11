Domenica Live, Enrico Contarin e Ivana Icardi accusano Gaetano Arena. Lui reagisce sui social

Nell’ultimo periodo è al centro dell’attenzione lo scoop che vede protagonisti gli ex concorrenti del “Grande Fratello“, Ambra Lombardo e Gaetano Arena. Il gossip ha preso il via nei salotti di Barbara D’Urso, la quale nei suoi vari programmi “Pomeriggio Cinque“, “Domenica Live” e “Live- Non è la D’Urso“, parla ripetutamente della situazione.

Situazione che vede Gaetano Arena aggredire un paparazzo perchè vuole fotografarlo mentre bacia una donna misteriosa. La donna in questione è Ambra Lombardo, fidanzata di Kikò Nalli, ed ecco dunque che il triangolo amoroso ha preso il via. Si tratta di terreno fertile per la D’Urso che, puntata dopo puntata, conduce questa storia ad arricchirsi di nuovi capitoli.

Nonostante le foto del bacio siano poi state pubblicate dal settimanale “Diva e Donna“, Kikò ha sempre difeso la sua fidanzata asserendo che si tratta di una trovata pubblicitaria orchestrata ad hoc da Gaetano, Ambra gli fa eco smentendo categoricamente il flirt e Gaetano a sua volta urla che dietro non vi è alcuna congiura e che è tutto vero, il bacio realmente c’è stato.

Durate l’ultima puntata di “Domenica Live” si è tornati sull’argomento e questa volta gli ospiti in studio sono stati Enrico Contarin e Ivana Icardi. Entrambi hanno condiviso con il triangolo coinvolto nello scoop, l’esperienza al “Grande Fratello” e il loro intervento è avvenuto per accusare Gaetano e difendere Ambra e Kikò e aggiungere soprattutto nuove informazioni alla vicenda.

Enrico ha asserito di essere a conoscenza del fatto che si trattasse di un piano orchestrato dallo stesso Arena, mentre Ivana ha confessato di essere stata personalmente contattata da Gaetano con l’intento di organizzare uno scoop finto. Gaetano dal canto suo, che era sintonizzato su canale 5 ha seguito tutte le accuse che gli sono state rivolte e ha risposto per le rime ai suoi accusatori, nell’immediato.

Attraverso delle Instagram stories, Arena ha sbottato avendone una per tutti e ha asserito: “Partiamo dal tipo con i capelli lunghi che è stato indotto da alcune persone a dire una marea di stron***e. Lui non si è messo in mezzo perchè è un ca*asotto, ha visto che la cosa è reale ed è scappato“.

Dopo aver accusato Enrico di essere un fifone, ha puntato il dito contro la Icardi e ne ha avuta una anche per lei, dichiarando: “Biondina mia, ma quante str***ate stai dicendo? La signorina aveva bisogno di andare in televisione e si è voluta appigliare a questa roba“. Insomma Gaetano non ha risparmiato nessuno, ed ecco che la vicenda si è arricchita ancora una volta di un nuovo capitolo, senza però giungere ad un punto di svolta concreto.