Domenica Live, Elga Enardu spiega i motivi della sua assenza: "Non mi relaziono con persone di basso livello"

Nella giornata di ieri su Canale 5 è ritornato in onda “Domenica Live“, il rotocalco condotto da Barbara D’Urso. Una gran parte della trasmissione viene dedicata soprattutto a questa quarta edizione del “Grande Fratello Vip“, in cui si toccano gli argomenti più importanti degli ultimi giorni.

La vicenda più gettonata è sicuramente quella della relazione tra Serena Enardu e il cantante Pago. Nonostante i due si siano separati da qualche mese riescono a far parlare ancora di loro, dove non mancano neanche delle forte critiche. Per esempio, Giovanni Conversano nella sua intervista proprio dalla D’Urso, ha attaccato la Enardu. Entrambi si sono conosciuti durante la loro esperienza a “Uomini e Donne”.

Elga Enardu non si presenta a “Domenica Live”

Come svelato da Barbara D’Urso, in questa puntata negli studi doveva essere presente anche Elga Enardu, sorella di Serena. L’influencer, come svelato dalla conduttrice, avrebbe richiesto di far parte della trasmissione per rispondere alle critiche mosse proprio dall’ex calciatore del Cervia.

Tuttavia, Elga ha rifiutato l’invito ed al suo posto entra proprio Giovanni Conversano. Questa assenza viene poi spiegata dettagliatamente dalla Enardu sul profilo Instagram, non tirandosi indietro con alcune frecciatine: “È da tanto tempo che non mi siedo al tavolo con persone sgradevoli, che non mi relaziono con persone di basso livello e siccome non avevo voglia di relazionarmi con persone di basso livello, ho deciso di non andare. Per carità, chi ha la propria opinione mi sta bene, ma chi inventa no. Non mi siedo con la gente di basso livello”.

La Enardu non fa nessun nome, ma questo messaggio potrebbe essere dedicato proprio a Giovanni Conversano. Quest’ultimo in effetti nella sua intervista ha attaccato duramente Serena, definendola come una persona alla ricerca solamente del successo televisivo. Ed ora staremo a vedere se arriverà la risposta dell’ex calciatore sui propri profili social.