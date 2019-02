Domenica Live, Divino Otelma contro L’Isola dei Famosi: "Eravamo sotto sequestro"

Il Divino Otelma è finalmente rientrato in Italia, dopo la sue breve esperienze in Honduras come concorrente de “L’Isola dei Famosi“. L’uomo, in queste ultime settimane, si è trovato al centro dell’attenzione per l’incidente avuto con la showgirl Francesca Cipriani, che gli ha causato una ferita sulla testa e nove punti di sutura.

Ospite da Barbara D’Urso, il Divino Otelma ha voluto parlare proprio dell’incidente avuto con Francesca Cipriani. Il personaggio televisivo si è detto estremamente arrabbiato dall’atteggiamento tenuto dalla produzione del reality show di Canale 5. Aveva anticipato di essere contrariato già prima con una lettera scritta e poi consegnata a Francesca Cipriani poco prima che lei tornasse in Italia per essersi ritirata.

L’attacco al reality show

Il Divino Otelma ha voluto attaccare la produzione con delle parole molto dure: “Ci è stato impedito di comunicare con nostra sorella. Noi non eravamo più concorrenti, dopo i nove punti ci è stato detto di aspettare. Non eravamo concorrenti ma non sapevamo, di preciso, cosa fare. Siamo stati collocati in un posto, in Honduras, in un posto molto squallido. Comunque adesso stiamo meglio. Stiamo discretamente bene”.

Ha comunque fatto pace con Francesca Cipriani negli studi di Domenica Live, ma in seguito lancia un duro attacco nei confronti di Vladimir Luxuria: “Tu ci hai scritto su WhatsApp che dissenti dalle nostre opinioni politiche. Ma certo che dissenti, sei solo una comunista e noi combattiamo il comunismo da sempre. Ma ancora parli? Taci brutta comunista inviperita!”. L’ex politica cerca di stemperare i toni, confermando con ironia di essere comunista, ma non brutta.

Le accuse del Divino Otelma nei confronti della redazione de “L’Isola dei Famosi” restano comunque molto dure. Per questo motivo, non va escluso che nei prossimi giorni, probabilmente durante una delle dirette, possa arrivare la risposta della conduttrice Alessia Marcuzzi su questo argomento.