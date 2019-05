Domenica Live, Daniele Interrante parla di Guendalina Canessa e Francesca De André al "Grande Fratello"

Ospite dell’ultima puntata del talk show di Canale 5 “Domenica Live” è stato l’ex tronista di “Uomini e Donne” Daniele Interrante, che ha commentato quanto avvenuto tra la sua ex moglie Guendalina Canessa e l’ex compagna Francesca De André, entrambe concorrenti del reality show condotto da Barbara D’Urso “Grande Fratello”.

L’entrata di Guendalina nella casa di Cinecittà è stata ad dir poco una sorpresa per la nipote di Fabrizio De André, visto che tra le due donne non ci sono mai stati dei buoni rapporti, anche in considerazione del fatto che la prima ha sempre ritenuto che la De André fosse stata l’amante di Interrante durante il suo matrimonio con l’ex tronista, quindi causa della fine del suo matrimonio.

Le parole di Interrante su Guendalina e Francesca

Nel corso della puntata di domenica 5 maggio 2019 di “Domenica Live”, Daniele Interrante è intervenuto sia per fugara ogni dubbio circa il presunto tradimento che gli è sempre stato attribuito con la De André, rigettando ogni tipo di accusa o gossip in tal senso. Anche la storia d’amore tra Francesca e Daniele non è durata molto, e sembra pure essere finita in malo modo.

Interrante parla anche del presunto tradimento ai danni di Francesca De André da parte dell’attuale fidanzato, paparazzato con un’altra bellissima donna: “Questa si chiama mancanza di rispetto. La prenderà malissimo, e se vuoi glielo dico io a Francesca“. Lady Cologno ha proposto a Interrante di entrare nella Casa per avere un chiarimento con le sue due ex, anche se Daniele non ha assicurato di poter mantenere la calma, quindi la sua presenza al Grande Fratello è ancora incerta.

Daniele, conoscendo bene Francesca, sa bene quanto dolore proverà la ragazza nell’apprendere del tradimento – o presunto tale – dell’attuale fidanzato, anche se ha sottolineato che l’intesa tra la De André e Gennaro sembra far ben sperare, infatti i due coinquilini sembrano inseparabili.