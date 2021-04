"Domenica Live", Daniela Martani nega di essere no-vax e litiga con Vladimir Luxuria

Si è parlato molto spesso, in questi mesi, dei comportamenti tenuti da Daniela Martani durante il periodo del coronavirus in Italia. L’ex conduttrice di Radio Kiss Kiss infatti più volte ha rilasciato delle dichiarazioni totalmente smentite dalla comunità scientifica, tra cui il fatto che l’essere vegani porterebbe all’immunità per il Covid-19.

Nonostante le critiche e gli attacchi nei suoi confronti, la Martani ha deciso di mettersi in gioco a “L’isola dei famosi” condotto da Ilary Blasi partecipando come concorrente. Purtroppo per lei non si è trattato di una esperienza positiva, siccome esce nelle prime settimane e sommersa dalle critiche a causa dei cinque vaccini fatti prima di sbarcare in Honduras, seppur lei sarebbe no-vax.

Daniela Martani nega tutte le accuse

La giornalista, parlando della sua esperienza a “L’isola dei famosi” nell’ultima intervista da Barbara D’Urso a “Domenica Live“, dichiara di essere stata fuori da un piccolo gruppetto che si è formato tra alcuni concorrenti. Infatti, sempre secondo il suo parere, questi avrebbero giocato sul fatto di essere stata un personaggio molto negli ultimi mesi per farla eliminare il prima possibile.

Daniela Martani, sulle accuse dei vaccini e delle mascherine, dichiara: “Non ho mai detto di essere una no-vax”. Qui scatena l’ira di Vladimir Luxuria, che tiene a ricordare una vicenda successa in passato: “Non volevo toccare l’argomento ma tu una volta mi ha chiesto, qui dietro, di fare una foto senza mascherina. Io ho detto che l’avrei fatta solo con la mascherina e tu non l’hai più voluta, volevi portarmi dalla tua parte. Se eri negazionista allora, perché sei andata all’Isola sottoponendoti al tampone?”.

Rispondendo alle accuse della ex parlamentare, Daniela Martani rivela di non essere mai stata negazionista in questi mesi, dal momento che il Covid-19 l’avrebbero avuto sia sua sorella che suo nipote.