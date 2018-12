Domenica Live: dal 2019 il programma sarà drasticamente ridotto

Per Barbara D’Urso potrebbe essere un 2019 molto positivo. La conduttrice infatti diventa una delle persone più apprezzate in casa “Mediaset“, e la rete ha deciso di volerla premiare con dei nuovi impegni. Per questo motivo, la napoletana ha dovuto rinunciare ad alcuni programmi che vengono molto apprezzati dal pubblico di casa.

A rivelarlo è stato Giancarlo Scheri, il direttore di Canale 5 con un comunicato stampa. Come ben sappiamo, l’ultima puntata del talk show è andata in onda nella giornata del 9 dicembre, dopodiché abbiamo potuto vedere solamente alcuni vecchi spezioni mandati in televisione nei mesi scorsi.

Le novità di Domenica Live

La messa in onda del talk show, da gennaio 2019, è prevista dalle 17:20 fino alle 18:45, l’orario d’inizio di “Avanti un altro”, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Dunque una durata di circa un’ora, dovuta al fatto che per Barbara D’Urso sono previsti nuovi progetti in prima serata.

Questo è il comunicato rilasciato da Giancarlo Scheri: “Oltre a questi tre impegni di prime time, Barbara d’Urso continuerà con i suoi programmi di day time: dal 7 gennaio 2019 riparte ogni giorno la diretta quotidiana di Pomeriggio 5 e dal 13 gennaio torna Domenica live. Il contenitore domenicale partirà alle 17.20, più tardi rispetto all’orario abituale, per garantire un po’ di respiro alla stakanovista Barbara e consentirle di lavorare anche sugli altri progetti che la vedono protagonista assoluta”.

Per il momento i progetti di Barbara D’Urso non si conoscono ancora. In queste settimane però si mormora con insistenza una possibilità di vedere “Domenica Live” in prima serata. Da gennaio poi tornerà la nuova serie della “Dottoressa Giò“, mentre non va escluso che si stia preparando anche per il GF Nip.