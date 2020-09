Domenica Live, confessione su Patrizia De Blanck: "Non si lava, lo sa tutta Roma". La reazione della D’Urso

Nei salotti di Barbara D’Urso, uno spazio viene sempre dedicato al “Grande Fratello Vip”. E durante la messa in onda della puntata del 20 settembre di “Domenica Live“, è accaduto, ancora una volta, ciò. Uno dei personaggi chiacchieratissimi, è stata la contessa Patrizia De Blanck, che da quando ha messo piede nella casa più spiata d’Italia, non fa altro che far parlare di sé.

Questa volta però è stata bersaglio di una confidenza, fatta sul suo conto, davvero particolare e non proprio lusinghiera. A “Domenica Live” era ospite Andrea Ripa di Meana, il quale si è dichiarato amico della contessa De Blanck. L’uomo ha dichiarato che la contessa non si lava e che dunque non ha un buon rapporto col lavaggio del proprio corpo.

Parlando della grande lavatrice che è all’interno della casa più spiata d’Italia, Ripa di Meana ha confessato: “Evidentemente qualche autrice che conosce bene la Contessa sa che non si lava. Un giorno la butteranno dentro per farle fare una centrifuga“. La D’Urso ha strabuzzato gli occhi e sorpresa ha chiosato: “No, fermi. Questa è una notizia choc! Cioè la contessa non si lava?“.

Andrea ha confermato la cosa e a fargli eco è intervenuta l’attrice Serena Grandi, che ha dichiarato: “Lo sa tutta Roma!“. La Grandi ha parlato dell’esperienza vissuta con la De Blanck, all’interno di un altro reality dove hanno convissuto per tre mesi e ha confermato: “Non è incline a fare la doccia tutti i giorni“. La reazione della D’Urso è stata ancora una volta di meraviglia, ammettendo che non conosce nessuno che non si lavi quotidianamente.

Anche Karina Cascella è intervenuta nella faccenda e ha attaccato Andrea Ripa di Meana, sostenendo che se l’uomo si professa amico della De Blanck, non doveva menzionare questa storia. A chiudere il siparietto ci ha pensato Marco Baldini, che simpaticamente ha chiosato: “Non ha problemi con il distanziamento sociale“.