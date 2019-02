Domenica Live, Cecilia Capriotti si schiera con Eva Henger contro Francesco Monte

Le tristi vicende che hanno sconvolto e tenuto banco durante la scorsa edizione del reality show L’Isola dei Famosi – il cd. scandalo del cannagate – nonostante il passar del tempo continuano a far notizia ed arricchirsi sempre più di nuovi particolari ed inaspettati colpi di scena, come quello della querela di Francesco Monte a Eva Henger e delle azioni mosse da quest’ultima a sua tutela.

Nelle scorse ore hanno fatto molto scalpore anche le dichiarazioni di un’altra ex naufraga, Cecilia Capriotti, che lo scorso anno chiamata a dire la sua sull’argomento nei salotti di Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live” si era mantenuta sempre sul vago, dicendo solo che la Henger non stava mentendo, ma nello stesso tempo non confermando le accuse che l’ex pornostar stava muovendo contro l’ex tronista di “Uomini e Donne”.

Cecilia Capriotti appoggia Eva Henger

Dopo la querela di Francesco Monte a Eva Henger le cose hanno preso una piega diversa, cos ache hanno ben capito anche gli altri ex naufraghi tirati in ballo da Eva Henger per sostenere le sue accuse, ma che in un primo momento avevano preferito portare avanti la strategia del “non vedo, non sento, non so”.

Nel corso dell’ultima puntata di “Domenica Live” si è tornati a parlare di cannagate e stavolta a catalizzare l’attenzione è stata Cecilia Capriotti che ha fatto delle dichiarazioni molto importanti: “Io non avevo negato l’anno scorso, mi ero limitata a dire che Eva non è una bugiarda” – quindi ha proseguito dicendo – “L’anno scorso c’era un’omertà generale, ma ad oggi, dopo i video di Striscia la notizia e la querela di Monte, è inutile nascondere la verità“.

La Capriotti dunque non ha più dubbi su cosa accadde veramente in quei giorni in Honduras prima dell’inizio del gioco: “Abbiamo visto tutti fumare Francesco e in tribunale dovremo dire la verità. Io appoggio Eva, che è stata duramente attaccata“, parole e testimonianza molto importante che si andrà ad agguingere a quella di Chiara Nasti che lo scorso anno aveva rilasciato delle dichiarazioni in tal senso.

L’ex naufraga Eva Henger è stata sentita in Procura negli ultimi giorni, dove ha raccontato la sua verità, e dove sicuramente saranno ascoltati anche altri testimoni della vicenda, che a questo punto saranno costretti a dire la verità sull’intera vicenda.