"Domenica Live", bufera nella famiglia Ruta-Goria: Guenda attacca sua madre Maria Teresa

Durante l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip”, alcune esternazioni di Maria Teresa Ruta hanno lasciato il segno. Le sue dichiarazioni, hanno lasciato degli strascichi e innescato delle polemiche per le quali ancora oggi se ne parla e che soprattutto hanno creato una frattura all’interno della famiglia che Maria Teresa ha creato diversi anni fa con Amedeo Goria.

Andando con ordine, durante la puntata del “Grande Fratello Vip”, la Ruta ha raccontato di essere stata vittima di avances da parte di un personaggio del mondo dello spettacolo, il quale in cambio le avrebbe promesso la conduzione di un importante programma televisivo. Il racconto della gieffina è proseguito, con quest’ultima che ha dichiarato che essendo all’epoca sposata con Amedeo Goria, una volta tornata a casa e raccontato tutto al marito, questi le avrebbe risposto che se fosse stato per una sola volta, lui l’avrebbe perdonata.

Queste pesanti dichiarazioni hanno inevitabilmente portato a delle reazioni tra i membri della famiglia, creando di fatto un vero e proprio caos. Le parole di Maria Teresa sono state oggetto di discussione durante l’ultima puntata di “Domenica Live“. Sia Guenda Goria che suo fratello Gianamedeo, sono stati ospiti di Barbara D’Urso per parlare della vicenda.

Anche Amedeo Goria, ormai ex marito della Ruta, è intervenuto attraverso un videomessaggio per chiarire la sua posizione. Guenda ha vissuto l’esperienza del GF con la mamma ed è stata eliminata ormai da diverso tempo. La prima a parlare è stata propri lei, la quale si è scagliata contro Maria Teresa a difesa del padre. In particolare, Guenda nutre qualche dubbio sulle parole della Ruta.

“Mi lascia spiazzata il fatto che lei abbia tirato in ballo mio padre. Non credo che mio papà possa pensare una cosa così. Certo gli piacciono le donne, ma è un uomo garbato e gentile, forse ha fatto una battuta“, ha dichiarato la Goria. Pronta è arrivata la reazione della D’Urso, la quale ha fatto presente alla giovane che non possono esistere battute su una cosa simile e dunque, uno dei due ex coniugi ha sbagliato.

Di tutt’altro avviso rispetto alla sorella è stato Gianamedeo. Il ragazzo ha ricordato che la madre ha una memoria di ferro e dunque a suo parere, difficilmente ha ricordato male quell’episodio. Naturalmente è arrivata anche la reazione di Goria senior, il quale ha smentito le parole della sua ex moglie. “Non mi sono mai sognato di consigliare mezzucci per la crescita professionale della mia ex moglie, tra l’altro non ne aveva bisogno. La sua carriera parla da sola. Comunque mai le ho dato cattivi consigli“, ha svelato Amedeo.