"Domenica Live", Brando Giorgi parla del suo infortunio a "L’isola dei famosi"

Brando Giorgi è stato uno dei concorrenti più chiacchierati di questa quindicesima edizione de “L’isola dei famosi” condotta da Ilary Blasi. L’attore riesce a farsi apprezzare dal pubblico da casa grazie alla sua bravura di essere riuscito a scoprire le prime strategie in Honduras, senza avere il timore di affrontarsi con gli altri naufraghi.

Purtroppo però Brando, a causa di un infortunio all’occhio, ha dovuto abbandonare forzatamente la trasmissione di Canale 5. Inizialmente prova a restare in gioco, ma la situazione si aggrava sempre di più costringendo gli autori a portarlo in Italia per farsi fare alcuni controlli. La diagnosi non è positiva, siccome ha dovuto farsi una operazione per via di un distaccamento della retina.

L’intervista a Brando Giorgi

In seguito alla sua delicata operazione all’occhio, tenutasi al Centro di chirurgia retinica Tolmino, a Torino, Brando Giorgi torna nuovamente sul piccolo schermo per rilasciare un’intervista nella nota trasmissione “Domenica Live“, condotta da Barbara D’Urso.

Oltre a parlare della sua avventura a “L’isola dei famosi“, Giorgi spiega come ha trascorso questo periodo molto duro sul piano personale. Come riportato testualmente dal sito “Fanpage” a Brando attualmente gli pulsa ancora l’occhio destro, per questo motivo non può ancora togliersi gli occhiali da sole. Rivela che fortunatamente l’operazione, durata all’incirca un’ora e mezza, è stata un successo.

Incalzato da Barbara D’Urso, svela come ha scoperto il suo problema all’occhio: “Improvvisamente non vedevo più dall’occhio destro. Avevo una piccola fessura di luce dall’alto, mi si è staccata la retina in tre punti”. Tenendoci però a ringraziare i suoi fan, e non solo, per i messaggi svelando tutto il suo desiderio di ritornare negli studi de “L’isola dei famosi”: “Mi sono arrivati tanti, tanti messaggi di solidarietà. Vi ringrazio, perché mi state dando una grande forza’”.