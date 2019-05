"Domenica Live", Biagio D’Anelli nuove dichiarazioni sul fidanzato della De Andrè: "Hanno fatto tutto!"

Nella puntata di Domenica Live in onda il 19 maggio 2019, Barbara D’Urso ha voluto approfondire le dichiarazioni sul presunto tradimento di Giorgio Tambellini ai danni di Francesca De Andrè. Sembra infatti che dopo il chiarimento con Rosi Zamboni, Giorgio sarebbe stato paparazzato con una ragazza mora con la quale si sarebbe anche baciato.

Le immagini mostrate durante la puntata condotta da Carmelita, mostrano infatti il fidanzato di Francesca in compagnia di una misteriosa ragazza mora. A rendere noto l’esistenza anche di un file audio molto compromettente è l’ospite Biagio D’Anelli che infatti dichiara: “Siamo in fascia protetta dico soltanto che sono stati molto intimi e c’è una persona, che Francesca e Fabrizia conoscono, che ha rivelato molte cose. Quella è la prova schiacciante che non dico cavolate”.

Basita e senza parole, Fabrizia De Andrè non ha potuto far altro che scuotere la testa mentre Vladimir Luxuria, presente anche lei come ospite di Carmelita, ha invece asserito che a suo avviso Giorgio avrebbe montato tutto per uscire dalla penombra. Guendalina Canessa invece, amica del paparazzo che ha beccato i due invece, conferma: “Tra Giorgino e la mora c’è stato di più, hanno fatto di tutto”, lasciando basiti e senza parole gli altri ospiti presenti al programma.

Daniele Interrante si è detto molto dispiaciuto per la sua ex Francesca De Andrè ma soprattutto per il comportamento sbagliato di Giorgio che, a questo punto, dovrà risponderne personalmente. L’ex tronista ha altresì redarguito Guendalina Canessa per essere stata troppo esplicita nei particolari mancando in parte di rispetto all’amica De Andrè.

Non ci resta dunque che attendere la puntata del Grande Fratello 16 in onda lunedì 20 maggio per vedere se Barbara D’Urso mostrerà queste foto alla nipote di Faber e quale sarà la sua reazione considerando anche il fatto che la ragazza si starebbe trattenendo e non poco con Gennaro.