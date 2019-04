Domenica Live, Barbara D’Urso svela il contenuto della busta gialla: lettera choc della madre naturale di Serena Rutelli

Nel corso dell’ultima puntata del talk show di Canale 5 “Domenica Live“, la conduttrice Barbara D’Urso ha svelato il contenuto della lettera gialla, che questa settimana riguarda la concorrente della sedicesima edizione del “Grande Fratello”, Serena Rutelli, figlia dell’ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, e della conduttrice televisiva Barbara Palombelli.

Serena è stata adottata insieme alla sorella dai coniugi Rutelli quando aveva circa 7 anni, dopo l’abbandono della madre e la decisione del padre di lasciare le figlie in una casa famiglia. Una vita inizialmente non facile, cambiata con l’arrivo dei nuovi genitori, che hanno assicurato alle due bimbe tutto l’amore, le siurezze e le certezze di cui avevano bisogno.

La mamma naturale di Serena Rutelli scrive una lettera alla figlia

Barbara D’Urso ha svelato cosa contiene la busta gialla indirizzata all’inquilina della casa più spiata d’Italia, svelando che: “Ci ha contattato la mamma biologica di Serena e dell’altra sorella, Monica” – quindi ha aggiunto – “ha chiesto di poter parlare con Serena“. Poi la conduttrice ha svelato che: “noi parliamo con questa donna, che chiameremo Maria, attraverso una persona che si occupa di lei, perché questa donna, che ha abbandonato Serena, vive una vita non facile“.

La madre naturale di Serena Rutelli, dunque, si sarebbe fatta viva solo oggi, dopo anni di assoluto silenzio ed abbandono. Come la prenderà Serena? “Domani sera” – ha continuato la D’Urso – “chiederemo a Serena se ha intenzione di ascoltare la lettera della sua mamma biologica, che non ha mai incontrato e che non ha idea chi sia“.

Lady Cologno ha inoltre informato di aver già avvertito sia Barbara Palombelli che Francesco Rutelli, i genitori adottivi di Serena, che hanno detto che questo momento fa parte del percorso di crescita della figlia, dunque hanno lasciato libera Serena di decidere sull’accettare o meno di leggere la lettera inviata dalla madre biologica.

Il contenuto della lettera sarà svelato nei dettagli domani sera nel corso del consueto appuntamento del lunedì del “Grande Fratello”, una puntata che già si preannuncia ricca di grandi emozioni.