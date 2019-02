Domenica Live, Barbara D’Urso risponde a John Vitale: "Ci vediamo in tribunale"

La vicenda di John Vitale sta facendo ancora parlare molto in televisione. Barbara D’Urso, in questi giorni, ha voluto mantenere il massimo riserbo sulle offese del 33 enne nei suoi confronti. Tuttavia, nell’ultima puntata di “Domenica Live“, la conduttrice si toglie qualche sassolino dalla scarpa, rispondendo a tono.

John Vitale, prima dell’inizio di “Domenica Live“, aveva deciso già di lasciare “L’Isola dei Famosi“. Il ragazzo, con un videomessaggio, ha dichiarato di aver preso questa decisione soprattutto per stare insieme alla sua famiglia. In molti tuttavia pensano che dietro questa decisione ci siano proprio le scandalose frasi usate dal ragazzo nei confronti di Barbara D’Urso su Facebook.

L’attacco a Domenica Live

La conduttrice apre il suo discorso in questo modo: “Non voglio dire come io avrei reagito. Il problema non sono io, perché sono grande e strutturata, e questa persona (John Vitale n.d.r) se la vedrà con me, faccia a faccia, in tribunale. Il vero problema è che ci sono migliaia di donne che subiscono tutto questo, io combatto da dieci anni contro la violenza, contro le donne. Perché non si tratta di Barbara D’Urso, ma si tratta delle donne”.

Gli attacchi però non finiscono qui, e su un applauso scrosciante del pubblico, che dimostrano tutta la solidarietà verso la conduttrice, aggiunge: “La cosa più triste sono gli amici di questa persona che mi segnalano ‘non si può dire delle cose a Barbara D’Urso?’. No, la violenza verbale non è solo contro Barbara d’Urso, ma anche contro alle donne. Ci sono ragazzine che si sono tolte la vita per quello che viene scritto sui social. Non si possono scrivere queste cose contro una donna”.

Infine, fa anche un appunto all’inviato de “L’Isola dei Famosi” Alvin, in cui ha dichiarato che durante lo scontro tra John Vitale e Alessia Marcuzzi, ha sottolineato che certe accuse sono inaccettabili pure nei confronti di un uomo. La “Dottoressa Giò” concorda su questo fatto, ma sottolinea che contro una donna hanno un peso maggiore.