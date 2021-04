"Domenica Live", Barbara D’Urso preoccupata per la scomparsa di Alex Belli

Nell’ultima puntata di “Domenica Live“, condotta da Barbara D’Urso e andata in onda nella giornata del 25 aprile, si è parlato dell’ex concorrente de “L’isola dei famosi” Akash Kumar. Sul modello si sta ancora parlando degli occhi e fatto che si sia operato per cambiare i colori.

Proprio nella scorsa diretta del salottino di Mediaset Akash, sull’argomento dedicato ai suoi occhi, rivela: “Rispondo a Giacomo Urtis che ha detto che ho fatto l’intervento agli occhi in Marocco. Per andare in Marocco, serve un visto, no? Barbara, tieni il mio passaporto e guarda se c’è il visto… Posso chiedere di fare zoom sulla foto? Da vicino, si vede che l’occhio è chiaro. È stato photoshoppato… Ma se fai zoom, si vede. Col cellulare, si vede. Sono io, sì. L’occhio è mio”.

La scomparsa di Alex Belli

I misteri su Akash Kumar sono però ancora irrisolti e per questo motivo Barbara D’Urso ha deciso di invitarlo nuovamente per chiarire alcuni punti. Nello studio come ospite inizialmente doveva esserci anche Alex Belli, ma la conduttrice in maniera molto preoccupata rivela di non avere suoi notizie da una settimana esatta.

“Alex Belli è sparito” rivela Barbara D’Urso che poi aggiunge: “Lo stiamo cercando da stamattina ma è sparito, non risponde al telefono, siamo preoccupati”. La Barbarella aggiunge che non si tratta di uno scherzo ed ha proseguito sostenendo che a far perdere le tracce ci sarebbe anche Delia Duran, la modella venezuelana che fa coppia fissa con Alex Belli da circa due anni.

Le ultime apparizioni di Alex sono state fatte sul suo profilo Instagram circa venti ore fa, mentre anche Delia non posta delle foto da più o meno lo stesso tempo. La situazione sarà sicuramente monitorata nei prossimi giorni dalla D’Urso, che cercherà in ogni modo con il suo staff di avere notizie di entrambi.