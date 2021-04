"Domenica Live", Barbara D’Urso potrebbe rimanere al timone del programma anche il prossimo anno

Le voci di un declassamento di Barbara D’Urso a Mediaset, dopo i flop d’ascolti del “Live – Non è la D’Urso” e “Domenica Live”, circolano ormai da svariati mesi. Che la conduttrice sia ai ferri corti con la rete è ormai una notizia nota, ma il suo futuro televisivo della Barbarella è attualmente impossibile da decifrare. Sul web, in particolar modo il sito “Dagospia“, si è parlato anche di un suo possibile passaggio in Rai, ma almeno per il momento questa opzione sembra impossibile da realizzare.

Difatti in questi anni non ha mai nascosto il suo desiderio di diventare conduttrice della kermesse sanremese, e in una vecchia puntata di “Domenica Live” rivela: “Faccio questo lavoro da 40 anni e condurre il Festival di Sanremo è un traguardo per chi fa il io lavoro. Prima o poi ce la farò”.

Il futuro di Barbara D’Urso

A quanto pare però i suoi sogni resteranno ancora nel cassetto, perché per “Tv Blog” la D’Urso dovrebbe rimanere per almeno un altro anno su Canale 5. In queste ore, come riportato tra l’altro con uno screen il sito “Biccy“, il sito web rispondendo ai suoi fan sulla propria pagina Instagram, ha voluto fare chiarezza sul futuro della Barbarella.

La domanda di un fan a “Chiedilo a Tv Blog” è quello di sapere quale potrebbe essere il conduttore di “Domenica Live” tra Tommaso Zorzi, Elisa Isoardi e Alessia Marcuzzi. La pagina Instagram chiarisce con un pizzico d’ironia: “Tommaso Zorzi condurrà anche ‘Domenica Live’ oltre a un programma in prima serata su Italia 1, ‘X Factor’ e il ‘Festival di Sanremo’? A parte gli scherzi: per il momento rimane Barbara D’Urso“.

Nulla da fare quindi per Elisa Isoardi, che proprio durante la permanenza a “L’isola dei famosi” si è parlato di una possibile conduzione di “Domenica Live”. Nonostante questo però il suo futuro potrebbe essere ancora su Canale 5, magari con un nuovo format.