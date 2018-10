Domenica Live, Barbara D’Urso lancia una frecciatina a Fedez: "A proposito di cani"

Barbara D’Urso, la popolare conduttrice televisiva di Canale 5, è tornata a far parlare di sé oltre che per la vittoria nella sfida degli ascolti dell’ultima domenica – superando di poco la concorrente Mara Venier – anche per un imbarazzante scivolone avvenuto durante l’ultima puntata di “Domenica Live”, dove – senza volerlo – ha paragonato il famoso rapper e giudice di X Factor Fedez ad un cane.

Nel corso dell’appuntamento domenicale, dopo la prima intervista televisiva a Jasmine Carrisi – figlia del cantante pugliese Al Bano Carrisi e di Loredana Lecciso – è stata la volta della miliardaria americana Paris Hilton, che ha parlato tra le tante cose anche dei suoi amati cagnolini, per i quali l’ereditiera ha fatto costruire una mini villa all’interno della sua sontuosa residenza.

Barbara D’Urso e la gaffe su Fedez

Come spesso accade nelle trasmissioni di Barbara D’Urso, la conduttrice – senza volerlo – si rende protagonista di siparietti davvero esilaranti, che inevitabilmente poi finiscono sul web, dove nel giro di poco tempo diventano virali, se non addirittura delle vere e proprie gif. Nel corso dell’ultima puntata Barbara ha fatto l’ennesima gaffe, stavolta ai danni di Fedez.

Dopo aver parlato dell’amore di Paris Hilton per i suoi chihuahua, e prima di passare al servizio successivo la D’Urso ha detto alla Hilton: “A proposito di cani, ci sono tre persone che hai conosciuto: Fedez, Pio e Amedeo“. Una battuta, forse involontaria, che ha suscitato l’immediata ironia del pubblico presente in studio e non solo.

Inutile dire che la gaffe è stata immediatamente viralizzata, tanto che il marito della influencer Chiara Ferragni ha voluto replicare con una Instagram Stories, dove è presente un frame dello spezzone di Domenica Live in cui Barbara D’Urso si lascia andare a quella battuta su Fedez. Il rapper, che in passato è stato molto duro con la conduttrice per certe dichiarazioni, ha replicato con un laconico ma tanto eloquente “tvb“.