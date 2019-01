Domenica Live, Barbara D’Urso in lacrime durante l’intervista alla sorella Eleonora

C’è stato un momento di forte commozione durante la puntata del 20 gennaio di “Domenica Live“. La conduttrice, Barbara D’Urso, ha deciso di intervistare la sorella Eleonora, in quanto anche lei fa parte del cast della terza edizione del “La dottoressa Giò“.

Come viene spesso fatto negli studi di “Domenica Live“, durante la chiacchierata con l’ospite, le due hanno assistito ad alcuni filmati. Barbara D’Urso però non ne era a conoscenza di questa cosa, poiché, durante la composizione del filmato, gli autori del programma hanno severamente vietato alla protagonista de “La dottoressa Giò” di vedere i filmati che erano stati preparati per presentare Eleonora.

In questa clip abbiamo potuto ripercorrere l’infanzia delle due sorelle che hanno emozionato, e non poco, la conduttrice di “Domenica Live“, che ha trattenuto a malapena le sue lacrime. In seguito, negli studi di Canale 5 è entrata a sorpresa Wanda, la madre di Eleonora nonché matrigna di Barbara D’Urso. Più volte la “Barbarella” ha definito Wanda come una “seconda madre”.

In realtà, le cose tra Barbara D’Urso ed Eleonora non sono sempre andate nel verso giusto, come rivelato dalla conduttrice in una intervista al settimanale “Di Più“: “Sei anni fa mia sorella si è allontanata da me. Ha avuto un momento di crisi personale e poco per volta si è chiusa in sé stessa e si è allontanata da me. Abbiamo passato un anno senza parlarci. Poi, all’improvviso, ci siamo ritrovate. È stata lei a cercarmi. E ora eccoci qui, più unite che mai”

Infine, ha voluto parlare anche della sua famiglia: “Siamo sei fratelli. Io sono la prima, poi c’è Daniela, che ha tre anni meno di me, poi Alessandro che ha otto anni meno di me. Noi siamo i figli di Rodolfo e Wanda. Un anno dopo la morte di mia madre mio padre si è risposato con Wanda. Dalla loro unione sono nati Riccardo, che ora vive in Giappone, Fabiana, che vive in Sicilia, e Eleonora”.