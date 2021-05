Drusilla Gucci è stata ospite di Barbara D’Urso a “Domenica Live”, domenica 9 maggio. La giovane è reduce dall’esperienza a “L’isola dei famosi” e dopo aver osservato 15 giorni di isolamento è approdata in studio da Ilary Blasi. E adesso è toccato anche alla D’Urso, riceverla. L’argomento trattato ha riguardato il visconte Guglielmotti, anch’esso naufrago in Honduras e poi ritiratosi dal gioco.

Il visconte aveva palesato un interesse per la D’Urso e non solo, anche Drusilla è finita nel suo mirino. Ma a quanto pare non c’è trippa per gatti. Barbarella ha informato la Gucci del debole che Guglielmotti ha per lei, ma la giovane ha risposto “no, grazie“. La conduttrice campana ha chiesto alla ragazza se fosse a conoscenza dell’interesse del visconte e la risposta è stata negativa.

Barbara ha confermato la cosa, chiedendo a Drusilla: “Non ti sei accorta che il Visconte ti sta corteggiando?“, pronta è arrivata la replica della Gucci: “Non pensavo nemmeno che fosse possibile vista la mia età. Non voglio offendere nessuno, è interessante, ha un buon dialogo, un’ottima cultura… mhh, ma no“. La D’Urso ironica ha dichiarato: “Quindi ha preso il due di picche da me e pure da te, manco ti eri accorta che ti stava corteggiando“.

La padrona di casa ne ha approfittato per lanciare una sonora stoccata a Guglielmotti. La D’Urso ha fatto sapere al visconte che, non solo ha preso un due di picche da lei, ma anche Drusilla non ne ha voluto sapere. Insomma, il visconte se ne farà una ragione e si guarderà intorno. Nel mentre la Gucci ha affrontato svariati argomenti, dichiarando di essere attualmente single.

Drusilla è alla ricerca di un uomo bello dentro e non necessariamente fuori: è questo l’aspetto che l’affascina di più. Si è parlato anche del gossip che nelle ultime settimane l’ha vista protagonista: un presunto flirt con Damiano dei Maneskin. La giovane ne ha approfittato per smentire la cosa, aggiungendo di non conoscere nemmeno il cantante.