Domenica Live, Barbara D’Urso ad Antonella Elia: "Dobbiamo fare un programma insieme"

Antonella Elia è stata ospite di Barbara D’Urso nel suo programma Domenica Live, nell’ intervista ha parlato della sua vita privata e professionale. La Elia ha raccontato i suoi inizi a Non è la Rai e poi le varie trasmissioni in cui ha affiancato i grandi presentatori Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello.

«Mi sento sempre un po’ fuori luogo, mi sento molto nuda, esposta. La corazza non me la trovo addosso» con queste parole Antonella Elia ha iniziato la sua intervista. La showgirl ha ripercorso i suoi inizi a Non è la Rai, dove in realtà era la più grande avendo già 27 anni, e poi ha parlato del suo rapporto con i grandi nomi della televisione con cui ha lavorato. Di loro ha solo ricordi belli ma la D’Urso le ha fatto notare come le sue liti con Mike sono presenti sul web

A questo proposito la Elia ha dichiarato che la lite più famosa con il presentatore riguarda il programma La Ruota della Fortuna. Una signora dopo aver vinto un pelliccia l’aveva rifiutata perché animalista, a quel punto Antonella, credendo che fosse un bel gesto che una persona rinunciasse ad un premio di valore per un ideale, le ha fatto i complimenti dicendole “brava”.

Ovviamente Mike s’infuriò tantissimo perché la pelliccia era dello sponsor, che sovvenzionava il programma e le urlò che era un r……..ita. Dopo la lite però la Elia ha confessato che Mike andò nel suo camerino per consolarla. La Elia ha spiegato alla D’Urso che, oltre questo episodio, lei e Bongiorno sono sempre andati d’accordo anche se ogni tanto si scontravano.

Antonella ha parlato anche della sua vita privata e del fatto che ha perso i suoi genitori a 14 anni, la conduttrice le ha fatto la sorpresa della ricostruzione della sua cameretta e una commovente lettera del suo migliore amico che poi l’ha raggiunta in studio.

Durante l’intervista tra le due donne non sono mancate battute e risate tanto che alla fine Barbara le ha chiesto: “Voglio fare una trasmissione con te, pensa come sarebbe” ed Antonella ha prontamente risposto “Facciamola sarò la tua schiava”.