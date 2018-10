Domenica Live, Antonella Mosetti rivela: "Mia figlia Asia è una contessa"

Antonella Mosetti, l’opinionista ed ex compagna dello schermidore olimpico Aldo Montano, è tornata a far parlare di sé per una dichiarazione shock riguardante la figlia Asia, che negli ultimi tempi è sempre oggetto delle più feroci critiche dei leoni della tastiera, che puntano il dito contro l’eccessivo uso della chirurgia plastica.

Nel salotto di “Domenica Live” si è tornati a parlare delle presunte – ma non ancora accertate – origini nobili della Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona, tanto amata e seguita dal pubblico televisivo italiano, quanto odiata da buona parte della nobiltà italiana, che contesta alla gieffina le sue origini nobili.

Antonella Mosetti rivela le origini nobili della figlia

La nobiltà della Marchesa D’ Aragona sembra interessare molto il pubblico italiano, che ora sembra volerci vedere chiaro sulla questione dei titoli nobiliari della nobildonna, tanto che già si annunciano fuochi e fiamme per l’annunciato confronto che avverrà nella puntata di lunedì 15 ottobre del Grande Fratello Vip, dove si confronteranno la contessa De Blanck e la marchesa D’Aragona.

Tra gli opinionisti invitati nel salotto di Barbara D’Urso c’è stata anche la soubrette Antonella Mosetti, che ha fatto una clamorosa rivelazione sulla figlia dicend: “Mia figlia Asia è contessa». L’ex compagna di Aldo Montano sceglie quindi “Domenica Live” per dare l’annuncio rivelando: “Suo padre è nobile, lei ha ereditato il titolo, ma non lo ha mai detto, non le interessa” – per poi aggiungere “Patrizia De Blanck può testmoniarlo“.

La contessa De Blanck ha infatti immediatamente annuito e confermato le dichiarazioni della soubrette, dicendo che lei e la madre di Alessandro Nuccetelli il padre di Asia – si conoscono da tempo. Dunque se la contessa può da un lato confermare l’effettiva nobiltà della madre di ALessandro nuccetelli, non può farlo invece per la marchesa d’Aragona, che – a suo dire – sarebbe un marchio registrato per vendere i suoi prodotti cosmetici, ma nulla avrebbe a che fare con la vera nobiltà italiana.

Asia Nuccetelli è stata spesso ospite nella trasmissione di Barbara D’Urso e spesso è stata criticat, tanto che la stessa madre Antonella in una recente intervista aveva dichiiarato che la figlia non voleva più mostrarsi in televisione. Le trasformazioni del suo viso e del suo corpo a causa della chirurgia estetica hanno fatto eco anche alle recenti critiche subite da Jasmine Carrisi, la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, che sembra essersi rifatta le labbra, stravolgendole completamente.