Domenica Live, anticipazioni: tra gli ospiti ci sarà Vladimir Luxuria

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Di sicuro le dichiarazioni di Vladimir Luxuria sono molto attese dai fan di Barbara D'Urso. Il duro scontro con Vittorio Sgarbi non è stato apprezzato da nessuno, e vedremo come ha passato questa settimana l'ex concorrente de "L'Isola dei Famosi". Come è possibile immaginare, non credo che abbia passato dei giorni sereni.