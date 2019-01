Domenica Live, Annalisa Minetti risponde agli hater dopo gli insulti dei giorni scorsi: "Non sanno amare"

Annalisa Minetti ha preso la palla al balzo dicendo la sua in merito ai feroci attacchi perpretati nei suoi confronti da parte di alcuni hater che l’hanno accusata ma soprattutto insultata per aver messo al mondo la sua seconda figlia nonostante la sua malattia. La cantante che sappiamo benissimo essere ipovedente, aveva postato una bellissima foto sul suo profilo Instagram che la ritraeva abbracciata alla sua piccola mentre stava festeggiando l‘esito positivo di un esame universitario.

Nonostante la sua malattia, Annalisa non si è mai preclusa nulla e per lei la sua disabilità non è mai stata un limite o un ostacolo insuperabile. Ieri, 13 gennaio 2019, ospite della puntata di Domenica Live condotta da Barbara D’Urso, Annalisa ha voluto replicare ai detrattori che l’hanno pesantemente insultata alcuni giorni fa.

Dopo aver infatti ringraziato la padrona di casa Barbara per la possibilità datale, la Minetti senza tanti preamboli ma soprattutto senza peli sulla lingua ha risposto ai ‘leoni da tastiera’ asserendo “Gli stiamo dando fin troppa importanza. È una fetta del mondo che secondo me va perdonata e va in loro alimentato l’amore. Non sanno ancora amare e si distraggono troppo spesso; il cuore va allenato e loro non lo fanno”. Inutile dire che i tantissimi telespettatori ma soprattutto fan della cantante hanno appoggiato lo sfogo di Annalisa chiosando contro chi si era permesso di attaccarla.

Dal 19 gennaio 2019 potremo ammirarla in tutta la sua bellezza nella seconda edizione di Ora o Mai Più, il talent condotto da Amadeus in prima serata su Rai1. In compagnia di altre sette ‘meteore’ della canzone italiana, Annalisa è pronta a mettersi in gioco assieme al suo Big che l’aiuterà nelle sue performance canore come coach.

Vincitrice del Festival di Sanremo nel 1998 con “Senza Te o Con Te”, la Minetti ha anche partecipato alla trasmissione condotta da Carlo Conti Tale e Quale Show nel 2017 vinta dal bravissimo Marco Carta. Annalisa Minetti, nonostante le critiche e le polemiche delle ultime settimane, è sicuramente pronta a rimettersi in gioco in barba a tutto e a tutti.