Domenica Live, Ambra Lombardo lancia una frecciatina a Tina Cipollari: "Kikò ha diritto a ricostruirsi la felicità"

Nel corso dell’ultima puntata del talk show di Canale 5 “Domenica Live” si è tornati a parlare del reality show condotto da Barbara D’Urso “Grande Fratello” e dell’embrionale storia d’amore tra la sexy professoressa Ambra Lombardo e l’ex marito dell’opinionista di “Uomini e Donne” Tina Cipollari, Kikò Nalli.

La celebre vamp di Maria De Filippi ha commentato negli ultimi giorni sui social il nuovo flirt dell’ex marito, che però ha trovato tra i suoi più aspri ed impietosi critici, proprio uno dei figli, che ha commentato sui suoi profili social il bacio tra il padre e Ambra, mettendo in guardia il celebre hairstylist.

La replica di Ambra Lombardo a Tina Cipollari

Intervenuta nel corso dell’ultima puntata di Domenica Live, Ambra ha replicato seccamente alle parole al vetriolo lanciate da Tina Cipollari sui social – l’opinionista ritiene che sia ancora troppo presto etichettare come storia d’amore, la conoscenza tra Kikò e Ambra – dicendo: “Ognuno di noi ha il diritto di ricostruirsi la propria felicità nel rispetto della famiglia“.

Ambra quindi ha tenuto a precisare che prima di ogni cosa vengono i figli e la famiglia, dunque tutte le complesse dinamiche che si innescano in una famiglia allargata, ma ha anche aggiunto: “Capisco le perplessità, le gelosie. Se fossi stata stratega avrei coronato il sogno nella casa“. Dunque la professoressa rimanda al mittente le pesanti accuse che le sono state lanciate negli ultimi giorni.

L’interesse per Kikò è avvenuto per gradi, da qui il desiderio di non aver alcun contatto neanche fisico con l’hairstylist, proprio perché la loro intesa è stata innanzitutto mentale. Infatti Ambra ha rivelato che ha rifiutato l’offerta di Nalli di andare a dormire insieme la sera prima della sua uscita dalla casa di Cinecittà.

Poi la professoressa ha fatto una curiosa richiesta a Lady Cologno, cioè quella di poter rientrare nella casa di Cinecittà del “Grande Fratello” per poter parlare con Nalli, rassicurarlo insomma sul fatto che lei lo aspetterà qualsiasi cosa accada, rispettando la sua priorità: i figli.