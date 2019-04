Domenica Live, Ambra Lombardo in pausa con il fidanzato: "Penso spesso a Kikò"

Come sempre il Grande Fratello non smette mai di stupire il suo pubblico e gli stessi concorrenti che vivendo 24 ore su 24 nella stessa casa, riescono ad instaurare dei legami molto forti; in particolare, per Ambra Lombardo e Kikò Nalli sembra essere nato qualcosa di profondo che ha scaturito in loro forti emozioni.

La professoressa da poco eliminata dal gioco, ha ammesso di pensare molto spesso all’ex marito di Tina Cipollari tant’è che si è concessa una pausa di riflessione con il suo attuale compagno, conosciuto appena due settimane prima di entrare nella casa più spiata d’Italia.

La lontananza pare abbia intensificato i rapporti tra i due tant’è che durante un’intervista concessa alla conduttrice Barbara D’Urso a Domenica Live, la professoressa ha confessato di pensare spesso a Kikò nonostante non sia innamorata di lui, tuttavia, ha dichiarato di essere stata sempre molto rispettosa nei confronti del suo attuale fidanzato, anche se, questo momento che sta passando, è un periodo complicato per lei.

Nonostante Ambra non voglia sbilanciarsi troppo su questa storia, le sue parole nei confronti di Kikò durante l’intervista sono state: “Penso spesso a Kikò. Non sono innamorata persa di lui ma dal giorno in cui sono uscita non riesco a dimenticarlo. Lo penso spesso“.”Kikò è stato nella Casa del Grande Fratello il mio punto di riferimento. Mi piace tantissimo, è affascinante e meraviglioso”.

Barbara D’Urso ascoltando queste parole e stupitasi di tali affermazioni, ha fatto sapere all’ex gieffina che potrebbe esserci la possibilità per lei di rientrare nella casa per dare un abbraccio a Kikò Nalli.

Va ricordato che anche l’ex marito di Tina Cipollari non disdegna affatto la bella professoressa tant’è che nei giorni scorsi ha scritto una romantica lettera lasciandosi molto andare nei confronti di Ambra. Adesso non resta che aspettare cosa accadrà nella prossima puntata del Grande Fratello, la D’Urso quasi certamente concederà ai due questo fatidico incontro.