Nonostante sia rimasto solamente poche settimane in Honduras, Akash Kumar è ancora oggi uno dei concorrenti più chiacchierati della quindicesima edizione de “L’isola dei famosi“. Il naufrago sta facendo discutere per i duri attacchi che sta pubblicando sui suoi profili social, in cui non si è risparmiato con i conduttori.

Oltre ad aver accusato Ilary Blasi di essere conosciuta solamente perché moglie di Francesco Totti, Akash si è scagliato soprattutto contro Tommaso Zorzi. Per il momento non si conoscono i motivi del loro astio, ma come mostrato dal modello indiano con alcuni screen i primi litigi sarebbero avvenuti molto prima de l’isola.

L’intervista ad Akash Kumar

Nella giornata del 18 aprile ha rilasciato una intervista da Barbara D’Urso nella trasmissione “Domenica Live”, ove s’intrattiene su alcuni argomenti. Per esempio nelle ultime settimane si è parlato molto di una possibile operazione in Marocco per cambiare il colore dei suoi occhi.

In questa chiacchierata smentisce però queste dicerie: “Questo occhio scuro è stato modificato digitalmente, se si fa lo zoom si nota assolutamente che il colore è digitale, hanno reso più scuro il mio occhio, ma è un trucco al computer. I miei occhi sono questi, sono quelli chiari. Io sono nato così, ma nel mondo c’è tanta invidia”.

Successivamente Barbara D’Urso chiede dettagli sugli attacchi di panico, rivelando che in passato ha sofferto di ansia e depressione arrivando a pesare fino a 72 kg. La situazione, nonostante sia leggermente miglirata, non pare essere passata del tutto, siccome prima di sbarcare in Honduras ha preso tre antidepressivi.

E proprio su “L’isola dei famosi” continua ad avere un parere negativo: “Dall’Isola sono andato via perché c’erano delle strategie, con me non funzionano. Tutta questa pressione da quando sono uscito. Ho detto “li ho asfaltati”, non intendevo il programma, c’era Akash contro una persona, non dico il nome, quello intendevo”.