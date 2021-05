"Domenica In", Vanessa Incontrada sorprende: "Altri figli? Succederà"

Vanessa Incontrada è una delle attrici più amate. Spagnola d’origine ma italiana d’adozione, la Incontrada è riuscita a far breccia nei cuori degli italiani grazie alla sua semplicità, spontaneità, bellezza, eleganza. Regina di fiction, Vanessa si è sempre cimentata in ruoli importanti e soprattutto che lasciano il segno. Non è solo un’attrice la Incontrada, spesso la vediamo anche nelle vesti di conduttrice.

D’altronde è così che ha iniziato, al timone di “Zelig”. L’attrice è stata ospite di Mara Venier a “Domenica In”, domenica 9 maggio. In occasione della festa della mamma, si è parlato proprio di figli e la Incontrada che è già mamma di Isaal, non ha nascosto il desiderio di allargare la famiglia. La zia Mara ha confessato che Vanessa quando riceve una proposta lavorativa, valuta bene dove la porteranno le riprese per non allontanarsi troppo dal figlio.

“Nella vita è una cosa che non ti poni, non è una cosa che non vorrei non realizzare. Se sarà, sarà, altrimenti va bene così“, ha confessato la Incontrada in merito alla possibilità di una seconda gravidanza. Isaal è nato 10 anni fa dall’amore con Rossano Laurini. Dal punto di vista professionale, questo è un periodo d’oro per la Incontrada. L’attrice ha raccontato di aver da poco iniziato le riprese di Fosca Innocente.

Si tratta di una fiction che andrà in onda su Canale 5, prossimamente. Vanessa vestirà i panni di una Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile. Difatti al suo fianco ci saranno Laura Chiatti e Simona Cavallari. La serie è girata tra Roma e Arezzo, per la regia di Fabrizio Costa. Non è la prima volta che l’italo-spagnola veste i panni di un questore.

Già in passato ha avuto a che fare con l’arma e si è trattato sempre di fiction di enorme successo, seppur targate Rai. Chiacchierando con la Venier, l’attrice ha spiegato che nella vita non pensava di fare questo mestiere, anche se adesso non potrebbe farne a meno, che i suoi genitori sono sempre stati presenti e che l’hanno lasciata libera di fare le sue scelte.