"Domenica In", Vanessa Incontrada si racconta: la commozione per la madre

La conduttrice e showgirl spagnola, Vanessa Incontrada, è stata ospite in coppia con Gigi D’Alessio, a “Domenica In“. I due hanno presentato lo show che li vede protagonisti su rai 1, in prima serata, a partire dal prossimo 29 novembre, dal titolo “20 anni che siamo italiani“. La coppia inedita racconterà l’Italia negli ultimi venti anni, canterà e soprattutto accoglierà ospiti famosi, come Mika, Gianna Nannini, Fiorella Mannoia.

Intervistati da Mara Venier, i due si sono raccontati a cuore aperto, spiegando come il titolo del programma sia legato al fatto che Vanessa sono venti anni che è arrivata in Italia e Gigi, sono venti anni che, per sua stessa ammissione, da napoletano è diventato italiano. Durante l’intervista non sono mancati i momenti di vita personale, con una Vanessa Incontrada assolutamente inedita.

La Venier ha mandato in onda un filmato che ritrae la Incontrada durante la sua giovinezza a Barcellona, suo paese natale. Alla vista del filmato Vanessa si è commossa, ma ciò che l’ha fatta dilagare in un pianto incontenibile è stato un secondo videomessaggio, girato direttamente per lei da sua madre, nel quale ha solo parole dolci e positive per la figlia.

La Incontrada dal canto suo ha dichiarato quanto sia legata alla sua famiglia di origine, nonostante viva lontano, le manca la quotidianità vissuta insieme a loro. Poi ammette che nonostante gli errori del passato, ama la sua mamma e le ha perdonato qualche mancanza che, oggi a quaranta anni ha capito, cosa che magari a venti non avrebbe fatto.

Il momento è davvero molto intenso e commovente, con la stessa Venier che a sua volta si commuove molto ricordando la sua di mamma. La Incontrada con immensa dolcezza, per consolare la conduttrice, le si siede accanto, a terra, seguita da D’Alessio. Ed ecco che la Venier fa la stessa cosa e l’intervista prosegue in un modo insolito e dolce.

Durante la messa in onda di un momento davvero intenso e commovente, come quello a cui abbiamo assistito, le piogge di commenti sui vari social non si sono fatte attendere. Tutti a complimentarsi con la Incontrada, elargendo parole di affetto per lei e addirittura c’è stato chi ha chiesto ad Amadesu di tenerla in considerazione per il prossimo “Festival di Sanremo“. Insomma si è trattato di un momento davvero toccante.